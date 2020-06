TV-lægen Charlotte Bøving har igen-igen valgt at udskyde sit bryllup.

Den 53-årige vestjyske læge, der er kendt fra flere DR-programmer, skulle i første omgang have sagt ja til sin forlovede Christina Jørgensen den 20. juni.

Så indtraf coronakrisen, og brylluppet blev udskudt til den 8. august, men nu har de besluttet, at de ligeså godt kan vente til 2021.

»Vi er jo gift i hjertet allerede, og jeg fik ærgrelser af hele tiden at gå og frygte, om det nu skulle udskydes igen. Nu bliver det næste år, og så har vi også meget bedre tid til at forberede os og glæde os,« fortæller hun til JydskeVestkysten om den nye bryllupsdato, der er sat til den 7. august til næste år.

Parret bor sammen i Varde med Christina Jørgensens to børn fra et tidligere forhold.

Charlotte Bøving var indtil oktober sidste år gift med en anden kvinde.

Hun havde imidlertid fået øjnene op for Christina Jørgensen til kendis-frisøren Dennis Knudsens søns barnedåb en måned forinden.

Charlotte Bøving har tidligere fortalt til B.T., at hun allerede til barnedåben vidste, at det ikke gik særlig godt med hendes daværende ægteskab, der på det tidspunkt havde varet i lidt mindre end to år.

Charlotte Bøving (th) til TV-prisen i 2017 med sin daværende kone. Foto: Sarah Christine Nørgaard Vis mere Charlotte Bøving (th) til TV-prisen i 2017 med sin daværende kone. Foto: Sarah Christine Nørgaard

Dennis Knudsen fortalte hende, at livet er for kort til ikke at være glad, og så fik hun med egne ord 'trykket på skilsmisseknappen'.

Uden stor drama skiftede Charlotte Bøving altså sin forrige kone ud med Christina Jørgensen, og nytårsaften da klokken slog 12, gik hun på knæ.

»Jeg tror faktisk, at hun (Christina Jørgensen, red.) troede, jeg havde slået min fod, men så så hun, at jeg lå på knæ, og der syntes hun jo bare, at det hele var vildt. Hun indså vist derefter, at det faktisk var seriøst, at jeg friede til hende,« har Charlotte Bøving tidligere fortalt til B.T..