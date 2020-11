'Det føles fantastisk'.

Sådan skriver tv-kokken Umut Sakarya på Facebook, hvor han fortæller, at han er blevet forelsket.

Den tidligere 'Vild med dans'-deltager uddyber ikke i sit opslag, hvem der har fejet benene væk under ham, og til B.T. siger han, at det skyldes, at forholdet endnu er meget nyt.

»Vi har kun set hinanden i et par måneder, så det er meget nyt, men der er mange sommerfugle i maven,« siger han.

Umut Sakarya har været single siden april, hvor han og kæresten gennem to et halvt år, Carla, gik fra hinanden, og siden da har der ikke været noget seriøst på krogen.

Før altså nu.

»Hun er så klog og smuk, og det er ret seriøst. I hvert fald for mig,« siger tv-kokken med kælenavnet 'Flæskekongen'.

Han fortæller endvidere, at han mødte den nye flamme gennem fælles venner, og at det var noget nær kærlighed ved første blik.

»Vi klikkede bare, og efter et kvarter spurgte jeg, om hun ville gifte sig med mig, hvilket hun grinte meget af,« siger Umut Sakarya, der tydeligvis er en smule i drillehumør over for journalister, der presser for meget på for at finde ud af, hvem hans nye flirt er.

Til nogle medier har han derfor fortalt, at hun er en »kendt dansk model«, mens han til B.T. påstår, at hun i virkeligheden er en ung studerende på 23 år, som er totalt ukendt i offentligheden.

»Det var bare for sjov, jeg sagde, hun var en kendt model. Hun er ikke et kendt ansigt, men en klog studerende, der er så ung, at hun slet ikke ved, hvad hun går ind til,« griner han afslutningsvist.