Man siger, at tredje gang er lykkens gang, og for TV-kokken Thomas Herman må man håbe, at talemåden har ret.

Den danske stjernekok og kogebogsforfatter har nemlig for tredje gang sagt ja til at få papir på kærligheden.

Det afslører han selv på Instagram.

'I går sagde min soulmate Michala 'ja' og er i dag officielt min hustru. Hun er mit retursekund,' lyder hans kærlighedserkæring på det sociale medie, hvor han også har delt et billede af sin nye kone.

Det er fire år siden, at Thomas Herman oplevede sin anden skilsmisse efter syv års forhold med Henriette Schnurre, som han har datteren Smilla med.

Han blev gift med sin nye hustru på Københavns Rådhus i lørdags.

Thomas Hermans nye hustru, Michala Lytje, har også delt billeder fra den store dag.

På Instagram skriver hun: 'Nu som mand og kone' til et billede, hvor det nyerklærede ægtepar deler mundvand.

Mens Thomas Herman kun har et enkelt barn - Smilla på ni år - har Michala Lytje to børn fra et tidligere forhold, skriver SE og HØR.