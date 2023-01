Lyt til artiklen

»Jeg har valgt at lukke Guldkroen og Guldgrillen fra dags dato.«

Således annoncerer tv-kokken Umut Sakarya i et opslag på Instagram onsdag, at hans to flæskerestauranter ikke længere skal bestå efter syv år.

»For der er sket utrolig meget, siden jeg i en helt ung alder gik selvstændig, og til det liv jeg lever i dag som 32-årig,« forklarer Umut Sakarya.

»Især de sidste par år har været fuldstændig skelsættende for mig: Jeg har kigget en turbulent fortid i øjnene. Jeg har set indad, spottet mine fejltrin og rettet op. Jeg har tilgivet andre og nok vigtigst af alt tilgivet mig selv. Jeg har kæmpet og taget ansvar for mit liv og mit eget helbred, både fysisk og mentalt. Jeg har vendt hele mit liv om – og jeg er lykkelig.«

Umut Sakarya forklarer, at han før nærmest var smeltet sammen med sine hjertebørn: Sine restauranter.

Men tiden er for ham ikke længere til kun at mæske sig i sovs og ølbonger – ikke mindst efter at tv-kokken har fortalt, at terapi har hjulpet ham til at blive et bedre menneske og i december kunne afsløre, at han havde tabt 30 kilo ved at lægge sin livsstil om, så der var både sund mad og motion involveret.

»I hele den proces kom jeg til et punkt, hvor jeg begyndte at mærke en større og større distance mellem mig selv og mine restaurantkoncepter. Når jeg tog på arbejde, var det, som om jeg skulle spille en særlig rolle. En tidligere version af Umut, som gæsterne forventede at møde. Og det føltes pludselig ikke autentisk længere,« forklarer Umut Sakarya.

»Derfor vidste jeg, at det var tid til at komme videre.«

Umut Sakarya forklarer, at han nu vil udvide sit fokus fra det klassiske danske køkken. Han vil formidle, lære, grine og skabe »plads til nye projekter«.

»Meget mere tv og YouTube, flere kogebøger, private dining arrangementer og pop op-restauranter i alverdens forskellige genrer. Kreativt konsulentarbejde, konceptudvikling, foredrag og videreformidling af alt, jeg har lært,« skriver tv-kokken og fortsætter:

»Og så har jeg et markedsføringsbureau i støbeskeen,« forklarer Umut Sakarya, der vil hjælpe andre i samme branche som ham selv med at udkomme på de sociale medier.

»Jeg sidder tilbage med en stærk følelse af stolthed, glæde og autenticitet. De tre følelser vil fortsat være min rettesnor i alt, jeg gør og skaber fremover.«