»Vi har haft det bedste liv sammen, det bedste man kan forestille sig, og når vi siger farvel, så er det som kære venner, der har set uanede glæder sammen og for altid vil være uadskillelige igennem vores dreng.«

Sådan skriver musikeren Pato Siebenhaar mandag i et opslag på Facebook, hvor han afslører, at han og hustruen, tv-kokken Christel Pixi, har valgt at gå fra hinanden efter cirka otte års ægteskab.

Pato skriver videre i sit opslag:

»Kærlighed er det vigtigste, og fordi kærlighed kan være svær, har vi fælles valgt at gå hver til sit så vi kan sørge for at det største symbol på vores kærlighed, vores dejlige søn, kan få de tryggeste rammer.«

Pato. Foto: Thomas Freitag

De mødte hinanden for cirka 11 år siden på Oslobåden, fandt senere rigtig sammen til åbningen af Ungdomshuset på Dortheavej og en uge efter kaldte de sig kærester.

Til hjemmesiden Mypleasure har Pato fortalt, at de blev gift tre år efter på Assistentkirkegården i København.

Mens Pato mest er kendt for P3-hittet 'Nighthawks', samarbejdet med sangerinden Ane Trolle og producer-duoen White Pony, har Christel Pixi senest gjort sig bemærket på Kanal 5, hvor hun sammen med en række kendte danskere krydser Atlanterhavet i programmet 'Over Atlanten'.

De har sammen sønnen Benny på fem år.