Det har været noget nær umuligt at undgå den dokumentar om sexisme på TV 2, som udkom i sidste uge.

Men i tidligere TV 2-chef Jens Gaardbos nye program på DK4, 'Ugens løb med Jens Gaarbo', kommer man ikke til at høre om dokumentaren fra værten, der som bekendt blev fyret fra TV 2 efter tv-stationens egne interne sexismeundersøgelse i december sidste år.

»Der er også i ugens løb blevet skrevet en del om den dokumentar, som især de københavnske medier har beskæftiget sig med - det beskæftiger vi os ikke med,« lød det kort fra Jens Gaardbo i fredagens program. Det har fået flere brugere på sociale medier til at undre sig og gøre grin med klippet.

Den tidligere TV 2-nyhedschef uddyber nu overfor B.T., hvorfor han ikke vil gå ind i 'MeToo: Sexisme bag skærmen'-dokumentaren i sit nystartede aktualitetsprogram.

'Ugens løb med Jens Gaardbo' fik premiere på DK4 fredag 19. november. Aktualitetsprogrammet kommer til at strække sig over seks udsendelser.

»Det er fordi, jeg er inhabil. Jeg er da nødt til som en ordentlig journalist at erkende, at jeg ikke kan dække en sag, når jeg selv var medlem af TV 2s ledelse i en del af den periode, der var tale om. Det er, hvad jeg har at sige,« forklarer tv-værten.

Jens Gaardbo var med til at starte TV 2 op som tv-vært på TV 2 Nyhederne tilbage i 1988. I 1997 blev han nyhedschef for TV 2 Nyhederne, indtil han i 2003 skiftede til medicinalfirmaet Lundbeck.

I 2011 vendte han tilbage på TV 2 i rollen som vært på TV 2 News, indtil han blev fyret i december sidste år som følge af tv-stationens interne sexismeundersøgelse.

Med den fortid kan han altså dårligt omtale dokumentaren, der kritiserer TV 2s ledelsesstil og krænkelseskultur, i sit nye aktualitetsprogram.

Han forklarer dog ikke i programmet hvorfor, han ikke vil tale om det, men nævner alligevel 'den dokumentar', han ikke vil tale om.

Hvorfor nævner du overhovedet dokumentaren, hvis du ikke vil tale om den?

»Det program, jeg laver, ser på ugen, der er gået, og så ville det være besynderligt, at jeg overser det, der har været en stor debat i hvert fald i københavnermedier i ugen, der er gået. Og så siger jeg bare, at det taler vi ikke om her,« forklarer Jens Gaardbo, der heller ikke vil tale om dokumentaren med B.T.

Ifølge DK4, hvor 'Ugens løb med Jens Gaardbo' sendes, mener man dog, at tv-værten håndterede situationen fint.

»Han har ret, det er da ikke en sag, han skal beskæftige sig. Det er et rimeligt journalistik sjussement, han har udvist der. Han behøver ikke forklare hvorfor, folk er dybt begavede, de ved godt, hvad det handler om,« mener Steen Andersen, kommunikationschef hos DK4, og understreger desuden, at programmet »slet ikke er lavet til at beskæftige sig med de store nyhedsoverskrifter«.

Så er der nyt fra #JensGaardbo, der åbenbart har et aktualitetsprogram på #dk4.



Spændende redaktionel beslutning #metoo #dkmedier pic.twitter.com/weUj53UtJR — Jesper Kraft (@Kraftzinger) December 6, 2021

Han understreger ligeledes, at man fortsat hos DK4 »har det fint« med at have hyret Jens Gaardbo til at lave de seks programmer, på trods af »det da falder sammen« med sexismedokumentaren, som han siger.

Den prekære situation og håndteringen af den i 'Ugens løb med Jens Gaardbo' bliver ellers påpeget af flere på Twitter, hvor et klip fra fredagens program nu florerer.

Det rører dog ikke kommunikationschefen på DK4, hvor 'MeToo: Sexisme bag skærmen'-dokumentaren senere skal vises.

»Krænkelsesparatheden er jo helt i top for tiden, så selvfølgelig er der nogen, der reagerer på det, og det må de jo gerne gøre,« siger Steen Andersen, der også oplyser, at han ikke selv har set dokumentaren.