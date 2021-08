Heidi Montag og Lauren Conrad var en stor del af MTV-serien 'The Hills', der kørte indtil 2010.

Da vi først stiftede bekendtskab med dem i 2006, var de bedste veninder. Men det varede ikke længe.

Allerede i 2007 kunne man nemlig, for rullende kameraer, følge med i, hvordan venskabet mellem Heidi Montag og Lauren Conrad nåede sin ende.

Det skyldtes, at Heidi Montag begyndte at date Spencer Pratt – en fyr, Lauren Conrad altså ikke kom godt ud af det med.

Faktisk til et sådant punkt, at Lauren Conrad truede med, at Heidi Montag ville blive smidt ud af serien, hvis hun fortsatte med at se Spencer Pratt. Det fortæller Heidi Montag om i podcasten 'Call Her Daddy'.

»Hvad bilder hun sig ind? Jeg er ikke hendes hund. Jeg er taknemmelig for, at hun gav mig muligheden for at være med i serien, men det betyder ikke, at hun ejer mig og kan fortælle mig, hvordan jeg skal leve mit liv,« siger hun og refererer altså til Lauren Conrad.

Alligevel ville mange nok mene, Lauren Conrad havde god grund til det. I 2007 spredte Spencer Pratt nemlig rygter om, at Lauren Conrad og hendes daværende kæreste skulle have lavet en sexvideo. Et rygte, han indtil 2009 endda benægtede at have startet.

I podcastafsnittet erkender hun dog, at den tidligere bedste veninde fortsat har en særlig betydning.

»Jeg har så meget kærlighed til Lauren, og det havde ikke behøvet at ende, som det gjorde. Det var hendes valg, at det skulle være sådan,« siger hun.

Alligevel kunne Heidi Montag ikke dy sig og kom altså også med en stikpille til eksveninden.

»Jeg føler ikke, hun slog igennem, som hun burde. Hun burde være Kylie Jenner og have hundredvis af millioner«, mener hun.

Det er dog ikke fordi, at Lauren Conrad ikke har penge på lommen. Med eget tøjmærke, makeup-brand og ni bøger udgivet, så er hun god for 40 millioner dollar – i modsætning til Heidi Montag, der er god for 300 tusind dollar.