Det er forskelligt, hvordan corona har påvirket tv-stjernernes sommerferier.

Da Danmark lukkede ned den 11. marts, begyndte mange at overveje, hvilke konsekvenser det ville få for sommeren. Nogen har måtte finde på alternative rejseformer, mens andre ikke er påvirket af corona-restriktioner. Realityportalen har samlet et udpluk af de danske tv-stjerner, der fortæller, hvordan og om corona har påvirket deres sommerferie.

Tina Lund fra ’Forsidefruerne’

Tina Lund, der oprindeligt bor i Dubai, har bosat sig i sit sommerhus i Vejby på Nordsjælland under hele corona karantæneperioden.

Allan Nielsen og Tina Lund mødte hinanden for ti år siden og blev gift i 2011. Foto: Henrik R. Petersen

Tina må i år undvære noget, som hun længe har set frem til, og som er svært at erstatte.

»Jeg skulle have været til OL. Nu tager jeg på ferie i Skagen,« fortæller den professionelle rytter, der havde set frem til OL.

Maja og Anders fra ’Sommerdrømme’

Maja Elkjær og Anders Elkjær deltog i TV 2’s boligprogram ’Sommerdrømme’, hvor de kæmpede med tre andre par om at vinde drømme-sommerhuset.

Hjemme hos Maja og Anders der er med i TV 2s nye program 'Sommerdrømme'. Foto: Niels Henrik Dam

Parret vandt desværre ikke, og planlægger nu alternativer i Danmark.

»Vores sommerferieplaner har heldigvis ikke ændret sig. Vi har i efterhånden lang tid nu vidst, at jeg skulle føde til august, så vores planer har hele tiden været at blive i Danmark. Vi har allerede været en uge på camping i Jesperhus. På torsdag går jeg på barsel, så der skal vi i gang med at gøre klar til lillesøsters ankomst. Ellers tager vi nogle dagsture i diverse forlystelsesparker og så videre,« fortæller Maja.

Rikke Chili fra ’For lækker til love’

Rikke Chili kendt fra TV 3-programmerne ’For lækker til love’ og Dplay programmet ’Plastikkongerne’ har også mærket, hvordan corona har påvirket feriemulighederne.

Foto: Janus Nielsen

»Jeg skulle have været nogle ture til Istanbul, men det er droppet. Derudover skulle jeg have været en tur i Berlin, men det undlader jeg også. Min sommer står derfor på en masse varme sommeraftner (forhåbentligt) på altanen og rundt omkring i København med veninder med et stort glas vin i hånden.« fortæller Rikke.

»Derudover tager jeg til Jylland og holder lidt sommerferie med familien og min skønne lille nevø. Jeg håber, at meget af det her corona er ovre til januar/februar, hvor jeg planlægger at rejse væk i nogle uger. Det er oftes også dér, jeg har brug for sol og varme efter en lang og kold vinter i Danmark,« fortsætter Rikke.

Cassia og Charles fra ’Sommerdrømme’

Cassia og Charles, der blev vinder af boligprogrammet ‘Sommerdrømme’. har længe vidst, at de skulle tilbringe en masse tid i Hvide Sande, hvor sommerhuset ligger.

Cassia og Charles fra 'Sommerdrømme' på TV 2. Foto: Niels Henrik Dam

»Charles og jeg nyder det nye sommerhus i Hvide Sande, ellers har vi ikke de store planer. Jeg skal arbejde, og Charles har meget travlt med at bygge vores garage i Frederikshavn,« fortæller Cassia.

