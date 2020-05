Tobias Friberg er kendt fra den seneste sæson af Paradise Hotel og programmet Besat af Bad Boys, og han er blevet vant til at blive genkendt på gaden.

Men nu er han også blevet genkendt helt andre steder.

Tobias Friberg er nemlig begyndt at eksperimentere med pornobranchen, hvor han har lavet et par videoer og shows på webcam på en dansk amatørporno-side.

Selvom Paradise-deltageren har en søn på fem år, så er han ikke bekymret for, at det får negative konsekvenser for sønnen, at han nu er begyndt på en lille sidegesjæft i coronatiden:

»Så længe jeg kan holde min søn udenfor rampelyset, så er det fint for mig. Det er en betalingsside, hvor man skal have en bruger og betale for at se mine videoer. Så videoerne dukker ikke op, hvis man bare søger på mit navn. Det er jeg ikke interesseret i.«

»Hvis min søn så ser det om ti år, så håber jeg også, at det her tabu om porno er blevet brudt, og det er helt normalt at tale om,« siger Tobias Friberg til B.T.

Han understreger også, at familien støtter ham 110 procent i, hvad han foretager sig, og at han har talt med sin mor og far igennem hele søndagen om den nye 'hobby'.

Til dagligt arbejder reality-stjernen som kok, og han er ikke bange for, at han får problemer med at få et job ved at stå frem med det her:

»Jeg er ikke nervøs for, at jeg får svært ved at finde et job i fremtiden. Jeg har det sådan lidt, at hvis de afviser mig på grund af det her, så er det ikke det rigtige sted for mig at arbejde.«

Tobias Friberg ser dog ikke pronobranchen som en levevej i fremtiden, det er kun 'sjov og ballade'. Han understreger dog, at der selvfølgelig er penge i det, men at det ikke er grunden til, at han startede:

»Det startede ved, at jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle lave. Ligesom alle andre er jeg ved at blive sindssyg i disse coronatider, og så faldt jeg over det her.«

»Det var ikke hensigten, at det skulle komme ud på denne måde, men nu vil jeg klart arbejde med at få nedbrudt det her tabu,« lyder det fra Paradise-deltageren.

Han er heller ikke afvisende overfor, at han kommer til at eksperimentere mere med det i fremtiden. Det er faktisk planen. Der er dog en ting, der kan stoppe hans eventyr i pornobranchen:

»Jeg ser en pige lige nu. Det her startede før, at vi begyndte at se hinanden. Vi har talt lidt om det, men vi har ikke talt det 100 procent igennem.«

»Jeg håber, at hun accepterer det, men er det ikke tilfældet, så vælger jeg hende fremfor pornoen,« fortæller Tobias Friberg.

Han tilføjer, at der generelt set har været positiv feedback fra hans følgere på, at han står frem, som han gør.