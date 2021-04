Den australske tv-instruktør John Clabburn er død efter at have skåret hånden med en motorsav.

52-årige John Clabburn, der er kendt fra at være instruktør på tv-shows som LoveChild, The Wiggles og Wonderland, døde 6. april i sit hjem i Sydney.

Clabburn trimmede hæk med en ny motorsav, som han havde købt samme dag, hjemme i privaten.

Og så tog dagen en tragisk drejning, da han skar sig i hånden og faldt ti meter ned fra sin stige.

Tv-instruktøren blev hurtigt opdaget af sin kone, Melissa, der kom gående ud i haven:

»Der var så meget blod, at han greb sig om torsoen,« fortæller Clabburns kone til Daily Telegraph.

Melissa beskriver, at hun forsøgte at stoppe blødningen med håndklæder, men at det var en umulig opgave, fordi blodet ikke stoppede.

John Clabburns død blev tilskrevet hjertestop fra blodtabet fra hans hånd.

Han efterlader sig sin kone og to sønner, Josh, 23, og Lewis, 21.

En GoFundMe-kampagne er oprettet for at hjælpe familien med udgifter.