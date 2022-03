TV 2-værten Miriam Zesler har fået nyt job.

I april begynder hun som vært på Nyhederne på hovedkanalen, fordi Poul Erik Skammelsen skal være korrespondent i Polen. Det er krigen i Ukraine, der gør, at TV 2 opruster i Østeuropa, og derfor skal der findes en ny vært til TV 2 Nyhederne.

»Jeg er selvfølgelig lige dele stolt og ydmyg over at træde ind efter en journalist som Skammelsen, som jeg har kendt og respekteret, før jeg lærte ham at kende som kollega,« siger Miriam Zesler til B.T.

Nu kommer 43-årige Zesler til at stå for Nyhederne, som er en af de mest sete nyhedsudsendelser i Danmark.

»Jeg er glad for, at mine chefer honorerer det, jeg er god til, og at jeg igen skal arbejde sammen med en masse ambitiøse kollegaer,« siger hun.

Ifølge Miriam Zesler er der meget stor forskel på at være vært på TV 2 News og TV 2 Nyhederne.

»Tempoet er vanvittigt højt på News, mens Nyhederne har mere tid til at perfektionere sprog og udtryk, fordi der ikke sendes hele tiden. Jeg bruger en anden side af mig selv, når jeg er vært på Nyhederne. Det er en anden form,« siger hun.

Zesler er mor til to piger, og nu bliver hun pendler mellem Frederiksberg og Odense. Men togturen til Odense skræmmer hende ikke.

»Jeg synes ikke, det er langt at pendle til Odense. Jeg kan sagtens bruge en time til og fra arbejde på at lytte til podcast, musik, læse og researche på dagens nyheder. Og være lidt i fred,« lyder det fra den travle vært.

Hun indrømmer dog, at det bliver lidt svært at få børnenes planer til at passe med arbejdstiderne.

»Men min erfaring siger mig, at det hele nok skal gå, selv når det ser umuligt ud. Fleksible arbejdstider har også sine fordele,« siger hun.

Når måneden er omme, siger Miriam Zesler midlertidigt farvel til TV 2 News på Teglholmen i København.

»Jeg vil også savne dagligdagen på News, men jeg glæder mig til at igen at stå i front for Danmarks mest sete nyhedsudsendelser,« siger hun.

Zesler beholder dog en udsendelse om måneden på TV 2 News' udenrigsmagasin, men vender efter planen først tilbage til Teglholmen i 2023.