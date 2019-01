TV 2 News-værten Karen-Helene Hjorth dejsede fredag om på sit arbejde og blev efterfølgende kørt på hospitalet. Alt er dog godt, fortæller hun på sin Instagram-profil.

'Owning that fridaaayyy feeling... mens jeg piller EKG dimserne af, og glæder mig over at neurologisk på Hvidovre mener, at min hjerne er super fin og helt rask!'

'Det var jeg ikke så sikker på tidligere i dag, da jeg dejsede om på arbejde og blev hentet i en ambulance,' skriver Karen-Helene Hjorth til sit billede.

Den voldsomme hændelse kom hen ad dagen, hvor hun ellers først havde siddet som på en hver anden dag og styret slagets gang på TV 2 News.

Her havde hun talt seerne gennem regeringens nye sundhedsudspil, inden hun altså dejsede om og selv fik mulighed for at teste sundhedsvæsenets kunnen på egen krop.

Karen-Helene Hjorth i 2012. Foto: Martin Sylvest Andersen

Hun fortæller, at hun i løbet af dagen ikke var sikker på, at alt var, som det skulle være.

Men efter at have gennemgået en lang række scanninger for det, hun kalder »alt muligt grimt«, kunne hun efterfølgende få beskeden om, at alt så rigtigt ud.

'Hjemme nu, og på vej i seng efter en lang dag,' skriver hun i opslaget, mens hun slutter med bemærkningen 'melder alt godt, og Hjorth out'.