Som barn tænkte USA-korrespondent Jesper Steinmetz, at det virkede som et forfærdeligt job at være pågående journalist. I dag er han selv drevet af at komme helt tæt på historien. Han går hellere et skridt for langt end et for kort, og det har én gang givet ham problemer.

Hvad er det vigtigste, du har lært om dig selv?



»At jeg er langt mere modig, end jeg havde drømt om. Jeg havde ikke troet som barn, at jeg senere i livet skulle blive dristig, pågående og tage chancer. Det indser jeg nu, at jeg er blevet.«

Hvorfor troede du ikke det?



»Når jeg så film om journalister, der presser sig frem og råber deres spørgsmål højt, tænkte jeg som barn: 'Hvor må det være et forfærdeligt job. Sådan noget ville jeg aldrig bryde mig om.' Og nu er jeg den, der møver mest og råber højest.«

Hvilke udfordringer gav det dig som barn, at du ikke var så modig?



»Jeg optrådte meget i skolekomedier som barn. Og når jeg var rigtig nervøs for at gå på scenen eller gå ind i et lokale med mange mennesker, jeg ikke kendte, sagde jeg altid til mig selv: 'Det er ubehageligt, og jeg er mega nervøs, men det er jo ikke noget, jeg dør af.' Den mentale øvelse hjalp mig altid til at overvinde situationen. Jeg aner ikke, hvordan jeg fandt ud af, at det hjalp mig. Men jeg tror, det hjælper at blive ældre, for så opdager man klichéen om, at det, der ikke slår en ihjel, gør en stærkere.«

Hvornår indså du, at du er blevet langt mere modig, end du gik og troede?



»Det er nok først som voksen og gennem mit job som udfarende reporter, at jeg har indset, at jeg ikke er bange for at kaste mig ud i situationer, som for udenforstående ser farlige eller utrygge ud. Det gik først ret sent op for mig. Lige da jeg var blevet ansat på TV 2, skulle jeg på valgaftenen i november 2001 være livereporter på trappen foran Christiansborg. Det var min første opgave for kanalen, efter jeg var skiftet fra DR nogle uger tidligere, så folk kendte mig ikke rigtigt. Men da aftenen var gået, og jeg havde okset og puffet for at få alle toppolitikerne i ruden, sagde en redaktør til mig: 'Hold da op. Du er virkelig god til at møve.' Jeg kan huske, jeg tænkte: 'Nej, sådan er jeg da slet ikke – jeg er da lige det modsatte.' Men så tænkte jeg mig om og nåede frem til, at 'jo, det er jeg da faktisk – når jeg kæmper for noget.'«

Hvordan kommer det til udtryk i dag, at du er dristig, pågående og tør tage chancer?



»Jeg møver og råber op. Jeg er drevet af at komme tæt på, hvor tingene sker, og går hellere et skridt for langt end et for kort. Jeg er helt grundlæggende drevet af at være der, hvor historien er, og ikke hvor den har været. Jeg vil selv se med egne øjne, hvad der foregår, og hvordan situationen er, fremfor at lade andre fortælle mig det. Én gang er jeg kommet i problemer, fordi jeg sammen med min fotografkollega brasede ind i et hus i Californien, hvor et terroristægtepar havde boet. Parret havde dræbt 14 mennesker og blev siden selv dræbt af politiet. Da FBI var færdige med at ransage huset, tiltuskede jeg og andre mediefolk os adgang til huset og kunne gå rundt og rode og filme deres mest private ejendele. Helt absurd og meget grænseoverskridende. Det vakte stor debat bagefter, hvorvidt vi skulle have gjort det. Jeg forstår godt debatten, men jeg ville gøre det igen i morgen, hvis jeg fik muligheden: Jeg er journalist og det ligger i mit dna at komme så tæt på som overhovedet muligt.«