Den populære TV 2-vært Janni Pedersen fik mandag nok og gik til tasterne efter at have modtaget en besked fra en ubehøvlet seer.

En besked, hvori seeren påpeger en vorte i Janni Pedersens ansigt. Seeren opfordrer værten til at få den fjernet.

Og det blev for meget for Janni Pedersen, der efterfølgende har delt sit svar på Instagram med tilhørende kommentar:

'Jeg skynder mig at poste denne kommentar, inden jeg fortryder det. Jeg bruger ikke fillers eller botox, men havde faktisk fået henvisning til lægen for at få fjernet mit modermærke på højre kind. Men nu bliver det. For sådan ser jeg ud. Derfor denne ret harske besked til en kvinde, der sendte mig en lige så grænseoverskridende besked. Sådan ser jeg ud. Og det bliver jeg ved med.'

Over for B.T. uddyber hun, hvorfor hun har valgt at dele beskeden:

»Det var så grænseoverskridende. Derfor melder jeg fra og insisterer på en ordentlig tone. Så kan det være, folk tænker lidt mere, så de kan opføre sig ordentligt,« siger hun og fortsætter:

»Jeg synes, man skal tænke på, at der sidder et andet menneske på den anden side – og at det er mig, der læser det.«

Janni Pedersen forklarer videre, at tv-værter – som hende selv – dagligt modtager sådanne beskeder.

Vel at mærke fra personer, hun ikke kender.

»Hvis jeg lagde alt ud, så ville jeg ikke bestille andet.«

»Der er så meget fokus på, hvordan man skal se ud og agere. Jeg er på ingen måder perfekt. Vi (tv-værter, red.) ser ud som den danske befolkning. Hvis vi så ud som mannequindukker og ikke var dér på grund af vores faglighed, så ville det godt nok se skidt ud.«

»Derfor siger jeg fra. I hvert fald lige i dag. Så kan det godt være, jeg skriver frækt tilbage, men tænk, at man kan sende sådan en besked. Det, synes jeg ikke, er i orden,« understreger Janni Pedersen.

Efter sit opslag er det strømmet ind med positiv respons til Janni Pedersen. Nyhedsværten bliver rost for at dele opslaget.

»Med disse reaktioner giver det så meget mening at lave sådan et opslag,« forklarer hun til slut.

Mange kender formentlig Janni Pedersen fra skærmen som nyhedsvært på TV 2. Snart skifter hun job for en stund, når hun bliver vært for 'Go' morgen Danmark', mens kollegaen Louise Wollf er på barsel.

Derudover har hun også skrevet bogen 'Vinterland', som hun udgav sammen med sin mand, Kim Faber, i 2019.