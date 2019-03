TV 2-værten Karen-Helene Hjorth så frem til en hyggelig festaften på Folkemødet 2018. Men det, som hun forventede ville blive en hyggelig festaften, endte som en, der har sat et betydeligt præg på hendes liv siden.

På restauranten stod nemlig en stor højtaler bagved hende, som ikke var blevet fastspændt ordentligt, og det gik galt, da et vindpust fik fat i den, og hun fik den i hovedet.

»Jeg kunne ingenting. Jeg slukkede for alt med skærme, og lå bare på sofaen«, fortæller hun i Go' aften Danmark.

I dag minder hovedpine og svimmelhed hende momentvis om aftenen på Bornholm med den tunge højtaler.

3 dages Folkemøde, 7 store debatter som ordstyrer, en nat med 5 km frisk gåtur fra Svaneke til Bølshavn fordi jeg faldt i søvn i bussen, og nårh ja, har også været til check for hjernerystelse, for fik da lige en gigantisk højtaler i hovedet, fordi den ikke var spændt fast. Lidt træt nu... glæder mig allerede til #fm19 #altgodt #fm18 #bornholm #bølshavn

Hun mødtes med vennerne og kollegaer samme aften efter uheldet, men lydene omkring hende var pludselig høje, lyset skar i hendes øjne, og alle hendes sanser var sat i alarmberedskab. Hun endte med at tage tidligt hjem.

Det var først dagen efter, da solen var stået op over Allinge, at Karen-Helene for alvor mærkede, hvordan hendes hjerne reagerede på det uventede slag.

Hun fik pludselig kvalme og blev svimmel ud af det blå, Og det gjorde hende for alvor bevidst om, at hun led af den hjernerystelse, som hun frygtede for.

Derfor var det heller ikke helt problemfrit at vende tilbage til arbejdet som nyhedsvært på TV 2 News. Hun oplever i dag, at hun ikke kan sidde i studiet så lang tid som før.

SO FAR SO GOOD første udsendelse efter knap tre uger med hjernerystelse og piskesmæld. Det gik godt. Ingen svimmelhed eller kvalme i over en uge, og heller ikke nu. Jeg er sprængfyldt med optimisme og tro på, at jeg er ovre det værste nu, men mærker selvfølgelig hele tiden efter, og respekterer 100% de signaler kroppen sender. Så #knockonwood #7913 osv - håber at være helt tilbage i næste uge #tv2news #anchorlife

Halvanden måned efter uheldet oplevede hun et tilbagefald på arbejdet, for der var ekstra pres på i den periode. Hun så sig derefter tvunget til en sygemelding i nogle dage.

Hun følte, at det var helt fysisk som at trykke på en knap, så opstod kvalmen og svimmelheden igen.

Til sidst endte hun med at lave en aftale med arbejdspladsen om at skrue ned, så hendes vagter kun var halvt så korte.

I dag er hun tilbage på fuld tid i nyhedsstudiet, men hun ved endnu ikke, om hun kommer sig fuldstændig over sin hjernerystelse.