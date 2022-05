For de fleste vil tanken om ikke at have nogen form for kontakt med sine forældre være helt utænkelig.

Men for den 43-årige 'Go morgen Danmark'-vært Louise Wolff er det hverdag – og har været det i mange år.

Det fortæller hun i den nyeste udgave af Alt for damerne.

»Det er ikke, fordi der er et stort skænderi eller noget, men over årene er vi gledet længere og længere væk fra hinanden,« fortæller hun.

Hun slet ikke har et forhold til sine forældre i dag.

Det begyndte at gå skævt, da Louise Wolffs fortældre blev skilt. Her var hun kun 12 år gammel og var overladt til at passe på sin lillebror, da faren flyttede til Grønland, og moren havde skiftende arbejdstider.

Som blot 15-årig flyttede Louise Wolff til Bornholm for at bo hos sin tante og onkel, da hendes mor fik en ny kæreste, som ikke var interesseret i en pakkeløsning, der indeholdt børn.

»Jeg har faktisk ingen relation til dem længere, fordi det gik af fløjten dengang. Der gik nogle år, hvor det gradvist blev dårligere, og i dag ses vi ikke.«

Man kan dog ikke anklage hende for at lade privatlivet være en hæmsko i arbejdslivet.

Her var hun nemlig i mange år vært på 'Sporløs'. Et program, der netop hjælper mennesker med at få kontakt til deres forældre.

Privat danner Louise Wollf par med Jonas Bøgh og de har sammen to børn.