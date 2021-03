»Uansvarligt« og »rystende!«

Torsdag kom dokumentaren 'Alex undskylder dick pics' på TV 2 Play. Og den har ikke udelukkende fået en varm modtagelse.

I dokumentaren fortæller komiker Alex Thelander, hvordan han et utal af gange har krænket kvinder ved blandt andet at sende dem dick pics. Han fortæller også, at adfærden formentlig skyldes hans misbrug af porno.

Men hvorfor får Alex Thelander lov til at fortælle alt det her? Det spørgsmål stiller flere kritikere på sociale medier. Heriblandt komiker og forfatter Sanne Søndergaard, som specielt retter en kritik mod TV 2.

'I går problematiserede jeg, at TV 2 lader en krænker styre narrativet – som Alex Thelander får lov til i programmet 'Alex undskylder dick pics'. Siden har jeg fået ny viden, som gør det aldeles uansvarligt af TV 2 at lade Thelanders version af begivenhederne stå uimodsagt,' skriver hun i et opslag på diverse sociale medier.

Sanne Søndergaard har ikke ønsket at stille op til interview med B.T., men uddyber i sit opslag, at hun har viden om, at der ikke blot er tale om 'uønskede pikbilleder', som det er blevet beskrevet som af Alex Thelander i en artikel på TV2.dk og i programmet.

Men også chikane over for kvinderne.

Derudover beretter hun, at hun er blevet kontaktet af seks kvinder, som angiveligt har været udsat for chikane og krænkelser fra Alex Thelander. Kun én af disse kvinder blev af TV 2 spurgt, om hun ville deltage i dokumentaren.

'Alle de seks kvinder, jeg er blevet kontaktet af, er kede af, at det tv-program er blevet lavet. TV 2 har valgt at lade Thelander styre historien,' skriver Sanne Søndergaard i opslaget og fortsætter:

'Journalisterne har kun kontaktet en af de kvinder, jeg har hørt fra – ud fra kontaktoplysninger, de fik af Thelander. Herefter forsøgte journalisterne at presse hende til at lade Thelander undskylde over for hende på kamera. Det her er så langt over grænsen for ansvarlig journalistik. Jeg er rystet!'

B.T. har foreholdt chefredaktøren på TV 2 Play, Marie-Louise Holstein, kritikken og de oplysninger, som indgår i Sanne Søndergaards opslag.

Hun afviser, at man fra TV 2s side har ladet komikeren styre narrativet. Og understreger desuden, at dokumentaren om komikeren indgår i et tema på TV 2 Play, der hedder 'Udnyttet online'.

I det tema sætter TV 2 fokus på alle aspekter i at blive udnyttet online. Og her skal krænkerne også i tale, lyder det fra chefredaktøren:

»Vi synes, at de, der udsætter kvinder for krænkelser, også skal have taletid, da det er væsentligt for debatten.«

»Man kan ikke se det, men undervejs er der en tilrettelægger, som har stillet kritiske spørgsmål. De spørgsmål er klippet ud, og derfor kan det virke ensrettet.«

Adspurgt, hvad hun siger til kritikken om, at TV 2 ikke har henvendt sig til alle de kvinder, som Alex Thelander har krænket, og at der også er tale om decideret chikane fra komikerens side, lyder det:

»Vi har ikke talt med alle seks (som Sanne Søndergaard omtaler, red.), men vi har talt med et par andre end den kvinde, som godt ville stille sig frem og er med i dokumentaren. De andre ville ikke være med.«

»I programmet har de kilder, vi har talt med, omtalt, at det har været seksuelt krænkende at modtage dick pics og ikke chikane,« siger Marie-Louise Holstein.

»Vi synes, det er alvorligt at sende dick pics, det er både krænkende og ulovligt. Men vi synes også, det er vores journalistiske opgave at få krænkerne i tale.«