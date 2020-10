Som skuespiller får man tilbudt at være med i et hav af tv-programmer. Nogle gange siger man ja, andre gange holder man sig langt væk.

Da TV 2 holdt pressemøde om den nye sæson af tv-serien 'Sygeplejeskolen', spurgte B.T. et par af skuespillerne, hvilke tv-programmer de har sagt pænt nej tak til i løbet af det seneste år.

Se deres svar herunder – og hvorfor de netop sagde nej til at være med.

Anna Stokholm

Spiller i 'Sygeplejeskolen' eleven Lis Sommer

»Jeg har sagt nej til at være med i 'Over Atlanten', fordi jeg skulle lave 'Sygeplejeskolen'. Jeg er heller ikke sikker på, at jeg ville turde være med, hvis jeg skal være helt ærlig. Jeg synes virkelig, det er et skræmmende program, hvor de presser folk til deres yderste – og så er jeg enormt bange for at blive søsyg.«

Anna Stokholm under pressemødet på ygeplejeskolen IIIi Valby, mandag 19. oktober 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Anna Stokholm under pressemødet på ygeplejeskolen IIIi Valby, mandag 19. oktober 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Jesper Groth

Spiller i 'Sygeplejeskolen' eleven Bjørn Toft

»Jeg sagde nej til 'Fangerne på fortet'. Jeg skal ikke gå og flytte fugleedderkopper og skydes baglæns ud af en kanon med bind for øjnene. Det er ikke lige mig.«

Til gengæld har han sagt ja til at være med i et nyt TV 2-program, der har premiere 31. oktober.

»Jeg har lige været med i et program, der hedder 'Bøh' (den fulde titel er 'Bøh! Den, der skriger, taber'), som er sådan noget 'Fear Factor'-agtig noget på en nedlagt fiskefabrik i Vejle, hvor der er statister klædt ud som zombier. Jo mere man skriger og bliver forskrækket, jo flere minuspoint får man. Det var meget sjovt. Jeg var på hold med Lene Beier og en komiker, der hedder Lars Dons. Jeg tror, der kommer et halloween- og et juleafsnit.«

Jesper Groth under pressemødet på 'Sygeplejeskolen III' i Valby, mandag 19. oktober 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms Vis mere Jesper Groth under pressemødet på 'Sygeplejeskolen III' i Valby, mandag 19. oktober 2020. (Foto: Emil Helms/Ritzau Scanpix) Foto: Emil Helms

Molly Egelind og Jens Jørn Spottag, der spiller henholdvis elev Anna Rosenfeld og overlæge Bent Neergaard, fortalte begge, at de også har sagt nej til at være med i nogle tv-programmer i løbet af det seneste år, men havde ikke lyst til at afsløre hvilke.

Anette Støvelbæk, der i 'Sygeplejeskolen' spiller lærer Ruth Larsen, havde ikke fået nogen tilbud om at være med i andre tv-programmer.

'Sygeplejeskolen', der handler om livet på en sygeplejeskole i 1950'erne, hvor man forsøger sig med mandlige elever, er blevet et hit på TV 2 Charlie og har premiere på tredje sæson 1. november.

Derudover er optagelserne til sæson fire allerede i fuld gang.