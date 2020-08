Han er især kendt for sin rolle som Bjørn i TV 2-serien 'Sygeplejeskolen', men Jesper Groth har også andre talenter.

Den 31-årige skuespiller er nemlig forsanger i bandet Fyr & Flamme, hvis sommersingle 'Menneskeforbruger' har sikret ham en pladekontrakt.

Det fortæller Jesper Groth, da han onsdag aften tropper op på den røde løber til 'Zulu Comedy Galla'.

»Vi har lige signet med et stort dansk pladeselskab på grund af, at den sang gik så godt. Vi vidste slet ikke, at det var en ørehænger men folk begyndte fx at sende videoer til os med deres børn, der kunne den udenad.«

Jesper Groth i 'Sygeplejeskolen'. Foto: TV2

Fyr & Flamme, som Jesper Groth deler med kammeraten, Laurits har eksisteret i flere år, og de har blandt andet uden held forsøgt at komme med i 'Dansk Melodi Grand Prix'.

De er stærkt inspireret af 80'erne ('Fyr og Flamme' er også titlen på en Laban-sang), og selvom Jesper Groth som skuespiller er kendt for sine sjove roller, så tager de musikken dybt seriøst, fortæller han.

»Fyr og Flamme har aldrig været for sjov. 80'erne har noget ægthed og melankoli over sig, som Laurits og jeg er meget betagede af. Der er mere, man må synge, og man kan tage sige nogle friheder i forhold til det instrumentale.«

'Menneskeforbruger' der indtil videre har over 125.000 afspilninger på Spotify, har altså indbragt Jesper Groth muligheden for en karriere som musiker. Hvis det pludselig for alvor skulle tage fart, er han klar til at gribe chancen, fortæller han.

»Hvis det er musikken, der rykker nu, så trykker jeg pause på skuespillet, og så har vi en fest med det. Det er et økonomisk sats, hvis jeg for eksempel skal sige nej til flere sæsoner af 'Sygeplejeskolen', men jeg er nødt til at gøre det. Jeg har ligeså meget trang til at optræde, som mig selv som sanger i Fyr & Flamme, som jeg har som skuespiller.«

Indtil han ved, hvad der kommer til at ske videre på musikfronten, arbejder Jesper Groth fortsat som skuespiller og er lige nu i gang med at optage de to kommende sæsoner af 'Sygeplejeskolen', ligesom han til næste år er aktuel i filmen 'Hvor kragerne vender', hvor han spiller overfor navne som Bodil Jørgensen og Rosalinde Mynster.

»Jeg glæder mig til at den kommer ud, for der viser jeg, at jeg kan andet end at være sjov,« fortæller Jesper Groth med et smil.