I den populære TV 2 Charlie-serie 'Sygeplejeskolen' udfylder han rollen som førstereservelægen Christian Friis.

Men nu får skuespilleren Thue Ersted Rasmussen også lejlighed til at beskæftige sig en smule mere med sundhedsvæsenet i sit privatliv.

Han og kæresten Katrine Lyngaard venter nemlig deres første barn sammen.

Det afslører de på Instagram.

»De her to laver en lille dreng,« skriver den 36-årige skuespiller til et billede af sig selv og Katrine Lyngaard.

De har også delt scanningsbilledet.

Parret mødte hinanden i starten af coronapandemien, har han tidligere fortalt til Billed-Bladet.

»Vi var på en date i starten af corona, og der fandt vi lynhurtigt ud af, at vi kunne godt sammen. Og så har vi været sammen siden. Det er dejligt, når man finder en, hvor man tænker, at det er permanent.«

Og rigtig permanent bliver det altså snart, når parret kan kalde sig selv forældre.

Thue Ersted Rasmussen er ikke kun kendt af danske fjernsynskiggere.

Han har således også haft en rolle i det velkendte filmfranchise 'Fast & Furious', hvor han var med i nummer ni.

»Jeg har set filmene, siden jeg var dreng, og jeg tror, jeg havde det, som alle andre ville have det, hvis de fik at vide, at de skulle være med i en film som 'Fast & Furious'. Man tror ikke helt på det, indtil man er på settet,« fortalte han til B.T.