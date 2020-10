Hvis du fik to minutter med dronning Margrethe, hvad ville du så tale med hende om?

Da TV 2 forleden holdt pressemøde for en ny sæson af 'Sygeplejeskolen', spurgte B.T. flere af skuespillerne, om de nogensinde har mødt medlemmer af kongehuset. Det havde de!

For det første mindes Anette Støvelbæk, der spiller 'Sygeplejskolens' strenge lærerinde Fru Madsen, dengang, hun serverede for kronprins Frederik.

»For mange år siden arbejdede jeg i en restaurant, der hed Bananrepublikken, som lå på Nørrebrogade. Der kom Frederik ind med sin livvagt og spiste. Måske fik han tomatsuppe. Vi havde i hvert fald en meget berømt tomatsuppe,« fortæller hun og tilføjer, at hendes mand, skuespiller Lars Mikkelsen, desuden har været så heldig at have kronprinsesse Mary som borddame.

»Sidst der var kunstnerbal (Dronning Margrethe inviterer engang imellem folk fra kulturverdenen til stor festmiddag, red.) havde min mand Mary til bords. Jeg kunne ikke være med, fordi jeg blev nødt til at arbejde. Det havde ellers været hyggeligt.«

Jon Lange, der er i den kommende sæson af 'Sygeplejeskolenø spiller hospitalets nye overlæge, husker et akavet møde med dronning Margrethe, da han i 2005 medvirkede i filmen 'Unge Andersen' om H.C. Andersen.

»Jeg glemmer det aldrig,« indleder han.

»Det var til premieren, og vi stod i et VIP-rum i Imperial (Biograf, red.). På et tidspunkt står jeg for mig selv og vender mig om, og så står Dronningen ved siden af og kigger på mig,« fortæller han.

»Jeg siger 'goddag, Deres Majestæt.'. 'Goddag, De var med i filmen?' 'Ja, det er rigtigt'. 'De spiller Werliin. Han var jo et rigtigt menneske?' 'Ja, det er jeg klar over' - og straks får jeg sved på panden. Jeg var i starten af tyverne, da jeg lavede den film og var bange for, at hun ville til at quizze mig. Så siger hun, 'det gjorde De godt. Han er jo et virkeligt menneske. Det var en god film'.

»'Og modig', siger jeg så. 'Den tør jo stille spørgsmål til hans seksualitet,'« fortæller Jon Lange videre.

I filmen er der blandt andet en scene, hvor H.C. Andersen ligger i sengen med sin ven Puk, forklarer han.

»Så nikker hun (Dronning Margrethe, red.) sødt til mig og forlader mig uden flere ord. Efterfølgende har jeg tænkt, at det måske heller ikke var det bedste emne at bringe op. Man kunne have talt om mere afslappede ting med vores regent. Næste gang jeg møder hende, vil jeg bestræbe mig på at være en sober udgave af mig selv.«

Jens Jørn Spottag, der i 'Sygeplejeskolen' spiller overlæge Bent Neergaard, har også mødt dronning Margrethe i forbindelse med, at han i 2017 modtog Ridderkorset.

»Jeg troede, det kom til at gå meget hurtigere, end det gik. Hun plejer at give signal til, at nu kan man godt søge døren, for der kommer jo mange sådan en dag. Men så faldt vi i snak. Vi har faktisk arbejdet sammen på filmen 'Vilde svaner', hvor hun lavede 'decoupage' scenografien. Så vi snakkede lidt om teatret og teatrets situation. Det var hyggeligt, at hun havde lyst til at tale den dag.«

Molly Egelind, der i 'Sygeplejeskolen' spiller hovedrollen som eleven Anna Rosenfeld, har til sidst mødt dronning Margrethes mand, da hun i 2016 modtog prins Henriks kulturpris.

»Vi talte sammen - og man kunne vælge mellem rabarbersaft og champagne på Fredensborg slot. Jeg valgte champagne, det tror jeg også, han gjorde. Jeg prøvede at smalltalke, men ærligt talt, så var jeg så knaldhamrende nervøs for, at jeg skulle komme til at sige noget forkert, så jeg sagde nærmest ikke noget. Jeg smilede og grinede rigtig meget og syntes, det var kæmpestort at møde ham og få den pris.«

Molly Egelind tilføjer:

»Jeg har også engang cyklet forbi kronprins Frederik.«