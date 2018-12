Kender du en landmand, som ville være perfekt i det populære TV2-program? Så er det nu, du skal prikke ham/hende på skulderen.

Det er ikke længe siden, at sæson fem af ‘Landmand søger kærlighed’ sluttede på TV 2. Heldigvis går der ikke længe, før vi atter har landmænd tilbage på skærmen, for det nye program ‘Landmand søger kærlighed – jorden rundt!’ har premiere allerede til foråret.

Og der er endnu flere gode nyheder til alle ‘Landmand søger kærlighed’-fans, for nu søger Lene Beier nye landmænd til sjette sæson af ‘Landmand søger Kærlighed’, som kommer til efteråret.

»Alle danske landmænd – mænd og kvinder – er velkomne til at skrive til os, hvis de har et oprigtigt ønske om at lade os hjælpe med at finde den eneste ene,« siger programredaktør Mads Volck til TV 2.

Så er du en landmand, som drømmer om at finde den store kærlighed – eller kender du en, som gør? Så kan du tilmelde dig ‘Landmand søger kærlighed’ ved at klikke HER.

Artiklen er bragt i samarbejde med Realityportalen.dk.