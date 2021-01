Tirsdag aften kom nyheden om, at Jes Dorph-Petersen er blevet fyret fra TV 2, ud.

Tv-værten forklarer selv på sin facebook-profil, at fyringen er sket på baggrund af to sager, som skete for mere end 18 år siden, og nu reagerer TV 2 på nyheden.

I en mail til B.T. skriver Lotte Lindegaard, TV 2s indholdsdirektør, at det er en trist sag.

»Vi kan ikke udtale os i detaljer om Jes Dorph-sagen, fordi der – bl.a. som følge af GDPR – er et hensyn til de kvinder, der i fortrolighed har delt deres historier med advokatfirmaet og TV 2. #MeToo handler om, at der er ofre, og der er ingen vindere i disse sager,« skriver hun og uddyber:

Arkivfoto af Lotte Lindegaard- Foto: Jonas Vandall Ørtvig Vis mere Arkivfoto af Lotte Lindegaard- Foto: Jonas Vandall Ørtvig

»Det gør ondt, når der er fokus på #MeToo – både på dem, det er gået ud over, og på dem, der bliver anklaget for krænkelser.«

Fyringen af den 61-årige vært er mildest talt noget, han selv finder kritisabelt. Det afspejler hans lange opslag på Facebook.

Afskedigelsen fandt sted på baggrund af en advokatundersøgelse, som TV 2 har iværksat for at komme til bunds i problemet med sexisme på arbejdspladsen.

»For at få tilrettelagt en fuldstændig professionel proces hyrede TV 2 et advokatfirma til at behandle alle henvendelser fra nuværende og tidligere medarbejdere i TV 2. I det omfang henvendelsen er blevet anset for at vedrøre en mulig krænkende handling, har Norrbom Vinding (advokatfirmaet, red.) bistået TV 2 med den videre håndtering af denne,« lyder det videre fra Lindegaard.

Indholdsdirektøren siger også, at når der er tale om alvorlige krænkelser, så er tiden efter episoden ikke afgørende.

»Vores fokus på TV 2 er at skabe en tryg arbejdsplads uden krænkelser. Derfor accepterer vi heller ikke krænkelser, og krænkelser af alvorlig karakter er uforenelige med at bestride en position, hvor man er et billede på TV 2s værdier,« lyder det i mailen, som slutter med ordene;

»I den situation er vores opgave at trække en streg og drage en konsekvens uanset, hvornår de er foregået.«

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Jes Dorph-Petersen, men det har ikke været muligt på nuværende tidspunkt.