Danskerne skal lede langt efter Felix Smith og Christopher Læssøe, når de til efteråret tænder fjernsynet for at se den nyeste sæson af 'Danmark har talent'.

TV 2 har nemlig valgt at sige farvel til makkerparret og i stedet invitere en hel ny duo ind som værter for det populære tv-program.

I stedet kan danskerne glæde sig til at se youtuberen Rasmus Brohave og modellen Cecilie Haugaard, der i øvrigt er kæreste med sangeren Christopher, i værtsrollerne. Det skriver TV 2.

Rasmus Brohave sammenligner over for TV 2 sit nye job som 'en drengedrøm, der går i opfyldelse', da han har drømt om at blive tv-vært, siden han var 14 år gammel og begyndte at lave videoer til YouTube.

Modellen Cecilie Haugaard, der danner par med sangeren Christopher, bliver vært på TV 2. (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2014) Foto: Asger Ladefoged Vis mere Modellen Cecilie Haugaard, der danner par med sangeren Christopher, bliver vært på TV 2. (Foto: Asger Ladefoged/Scanpix 2014) Foto: Asger Ladefoged

Den 21-årige Youtuber har da også allerede en smule værtserfaring, da han for nyligt fungerede som frontfigur i X Factor's backstage-program 'Z-Factor'.

Medvært Cecilie Haugaard har til gengæld ingen erfaren som tv-vært, og hun ser derfor frem til at prøve det af.

»'Danmark har talent' er i mine øjne et program fyldt med inspirerende og modige mennesker i alle aldre og størrelser, og jeg glæder mig til at møde hver enkelt af dem. Jeg tror, det bliver virkelig sjovt at lave,« siger Cecilie Haugaard til TV 2.

Hun påpeger endvidere, at hun føler sig tryg ved at have den mere rutinerede Rasmus Brohave ved sin side.

Thomas Strøbech, der er underholdningsredaktør hos TV 2, fortæller til sit eget medie, at de har været glade for Felix Smith og Christopher Læssøe som værter, men at udskiftningen skal 'markere et helt nyt kapitel' i programmet.

Der er da også blevet skiftet godt ud i den kommende sæson af programmet, hvor kun den 55-årige komiker Peter Frödin kommer til at være genganger som dommer.

Tv-vært Signe Lindkvist, komiker Simon Jul og skuespilleren Sus Wilkins kommer således til at erstatte de øvrige dommere fra sidste sæson. Henholdsvis skuespilleren Jarl Friis-Mikkelsen, danseren Cecilie Lassen samt musikeren Thomas Buttenschøn.

Den kommende sæson bliver den syvende af slagsen for 'Danmark har talent'. Programmet bliver vist til efteråret.