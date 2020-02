Torsdag er det blevet meldt ud, at en hel række af TV 2's medarbejdere skal i karantæne, efter deres kollega mødte op på arbejde smittet med corona-virus.

En af de ramte er tv-værten Karen-Helene Hjorth, og hun fortæller, at det mildest talt er en anderledes situation at sidde i.

»Det er så uvirkeligt,« lyder det fra tv-værten, som ringer fra sin lejlighed ved Nørreport Station i København.

»Det sværeste bliver uden tvivl, at jeg skal være væk fra min datter i to uger. At jeg ikke kan give hende et kram i to uger.«

Karen-Helene Hjorth er blandt dem, der er sat i karantæne. Foto: Foto: Claus Troelsgaard / TV 2 Vis mere Karen-Helene Hjorth er blandt dem, der er sat i karantæne. Foto: Foto: Claus Troelsgaard / TV 2

Karen Helene-Hjorth var onsdag på arbejde med TV 2 News-redaktør Jakob Tage Ramlyng, inden han vidste, han var smittet.

Torsdag fik hun så at vide, at hun ikke skulle møde op på arbejde, fordi hun var en af dem, som sad tæt på Jakob Tage Ramlyng i løbet af onsdagen.

»Jeg sad jo lige smæk overfor ham.,« lyder det fra hende, og hun sender tanker til sin kollega, som er blevet smittet.

»Det er jo ikke sjovt, men heldigvis er vi jo hverken gamle eller svagelige. Jeg håber bare, at der ikke er nogen, som har et svagt immunforsvar, som er på arbejde.«

Nyhedsværten fortæller, at man endnu ikke kan teste hende for sygdommen, men at hun skal blive derhjemme og have kontakt med Sundhedsstyrelsen dagligt. Hun må ikke se sin familie. Noget, der er meget upraktisk, da hun og datteren skulle have været til Hjorths forældres fælles 70 års fødselsdag på et feriecenter.

Her skulle de have nydt vandlandet, og Karen-Helene Hjorth havde booket en wellness-behandling til sin mor. Hjorth siger dog, at eksmanden, som datteren er ved nu, måske tager af sted med datteren alligevel, så hun kan nyde ferien og sine kusiners samvær, selvom mor sidder i karantæne.

»Jeg har ringet rundt i dag. Jeg har talt med min mor og eksmand på telefonen hele dagen,« lyder det fra værten, som også har været tvunget til at se på en masse praktiske ting.

»Jeg er slet ikke kommet til, hvad jeg skal gøre med mad. Heldigvis kender jeg en masse søde mennesker, som har tilbudt deres hjælp. Altså komme og sætte mad.«

Situationen er ikke bare uvant, men også meget ubelejlig.

»Det er, for at sige det lige ud, pisseirriterende.«

Nu skal Karen-Helene Hjorth, som umiddelbart ikke er typen, der frivilligt ville hænge på sofaen i to uger, leve med sit eget selskab uden direkte kontakt med andre.

»Heldigvis har jeg en tagterasse. Det er der, jeg sidder lige nu. Derudover tænker jeg, jeg skal lave noget yoga. Måske jeg endda skal lave mig et skema, så jeg får dagene til at gå.«

Karen-Helene Hjorth lyder til at være ved godt mod. Hun er glad for, at datteren var sammen med sin far onsdag, så hun i det mindste ikke blev eksponeret.

»Det var vigtigt for mig, at det var mig, der fortalte hende det, så jeg skyndte mig også at tage fat i hendes skole, men hun er på tur i dag,« lyder det.

Nyhedsværten slår fast, at hun højst sandsynligt ikke er smittet, og at hun derudover ikke ville kunne smitte i dag. Derfor kan hun godt overlevere en kuffert med tøj, som eksmanden kan hente til datteren.

Først i morgen ville hun kunne smitte, i fald hun var syg. Hun har ingen symptomer på sygdom.