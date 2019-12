Det er måske ikke så besynderligt, at mange folk i øjeblikket er rasende over ikke at kunne få fingrene i en Tinka-nissehue.

TV 2's julekalender 'Tinka og Kongespillet' er nemlig særdeles populær blandt danskerne.

I hvert fald har julekalenderen for anden uge i træk skrevet danmarksrekord, når det kommer til Kantar Gallups top 20 over den forgangne uges mest sete programmer.

På listen har sidste uges syv afsnit (fra søndag til fredag) af 'Tinka og Kongespillet' formået at tage listens første syv pladser.

Det samme gjorde sig gældende i forrige uge.

'For anden uge i træk skriver TV 2-julekalenderen ’Tinka og Kongespillet’ dansk tv-historie ved at indtage de første syv pladser på ugens tv-hitliste,' skriver TV 2 på Twitter.

Her påpeger tv-stationen også, at kvalitetsvurderingen af programmet er i top med et niveau på mellem 4,4 og 4,6 på en skala fra 1-5.

Lige omkring en million danskere følger med i Tinkas eventyr i Kongespillet.

Sidste uges mest sete program lå om søndagen, hvor 1.091.000 danskere sad klar foran skærmen.

Der er dog stadig en del vej op til julekalenderens mest sete afsnit hidtil, som blev sendt den 1. december.

Det blev set af hele 1.393.000.

Den dårligste dag for julekalenderen i sidste uge lå om fredagen, hvor 898.000 så med.