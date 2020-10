Mette Helena Rasmussen er kendt som den kyndige dommer i programmet 'Nybyggerne', hvor hun ofte med et smil på læben giver deltagerne ris og ros.

Det var dog en noget anden og alvorlig kendis, som man mødte på Instagram tirsdag. I et opslag fortalte hun, at en gennemtrængende hovedpine affødte en tur med ambulance.

'Jeg ved sgu ikke lige, hvad der skete, Men nu er jeg indlagt på neurologisk afdeling, har spist æggemadder og er blevet CT scannet,' skrev hun indledningsvist.

Hun afslører nu i endnu et opslag onsdag, at hun er blevet taget imod på sygehuset. Her tog lægerne også Mette Helena Ramussens oplevelse med hovedpine meget alvorligt.

Boligstylisten og tv-værten har både fået taget en rygmarvsprøve og er blevet scannet.

Hun afslører dog, at selvom hun næsten intet har at udsætte på sin behandling på hospitalet, så var der ét meget smertefuldt bump på vejen.

'For jeg startede (nok lidt ufrivilligt) ud med at lægge ryg til en ung læge, der øvede sig og bøvlede flere gange med at få ramt rigtigt. Mens min krop spjættede, svedte og græd,' skriver Mette Helena Rasmussen om sin prøve, og hun uddyber;

'Til sidst han gav op, ringede efter en erfaren anæstesilæge, som fluks kom og sagde, at han havde stukket 5 cm for lavt.'

Heldigvis viste prøven, at der ikke var blødning i hjernen, som var grunden til, at man tog den.

I det hele taget mener lægerne ikke, at Mette Helena Rasmussen fejler andet, end at hun har knoklet alt for hårdt den seneste tid.

'Jeg blev så forskrækket og ked af det i går. Men er nogenlunde lettet i dag. Nu har jeg en øm ryg og en træt krop. Jeg har ryddet min kalender, er taget hjem og vil forsøge ikke at anstrenge mig for meget. Tak for jeres omsorg og bekymring,' skriver kendissen videre, inden hun kommer med en opfordring.

Hun skriver nemlig videre i sit opslag, at dem, der læser med, skal passe på sig selv. Og at man hellere en gang for meget end en gang for lidt skal gå til lægen.

Sammen med sit opslag har Mette Helena Rasmussen lagt to billeder af sig selv. Et hvor hun viser sit lettede smil og et, hvor man kan se plastrene på hendes ryg.