Stine Mjaaland, der er gift med TV 2 Sport-chefen, Frederik Lauesen, ønskede at sende en stikpille til landets politikere ved at dele et samtykke på Facebook.

Med samtykket giver hun sin ægtemand 'permanent permission til at penetrere'. Men den udmelding har fået blandet modtagelse.

Over for B.T. forklarer Stine Mjaaland, at sedlen blevet lavet – og siden lagt på Facebook – blandt andet, fordi hun ville ytre sin mening.

»Jeg har ikke snakket med nogen, som ikke har trukket lidt på skuldrene af en lov, som, jeg tror, mange mennesker har svært ved at forstå. Har det en reel effekt?« siger hun.

Hun refererer til den samtykkelov, som regeringen præsenterede tidligere på ugen.

Loven siger, at to mennesker skal give samtykke og være enige, før de har sex. Hvis dette ikke overholdes, er der tale om voldtægt.

Og det er netop dét, Stine Mjaaland har svært ved at sætte sig ind i, hvorfor hun lagde billedet af sedlen på Facebook.

Noget, der har fået hendes indbakke til at gløde med beskeder. Både positive tilkendegivelser, mens nogle også beskylder hende for at støtte voldtægtsforbrydere og opfordre til overgreb.

Beskyldninger, hun tager stærkt afstand fra.

»Jeg bliver ked af, at folk begynder at tolke noget, som ikke er der. Jeg ved godt, at folk reagerer på alt. Men nej, jeg synes ikke, det er ligegyldigt, og jeg prøver ikke at slå modstanden mod overgreb ned,« understreger hun.

»Jeg gør mig lystig på politikernes bekostning. Jeg er godt klar over, at det er et svært område, men det (samtykke, red.) virker ikke som noget, der kan blive gjort i praksis.«

»Det er signalpolitik, for hvordan skal man bevise det? Det kan hurtigt blive ord mod ord. Så jeg tror ikke, lovgivningen kan gøre det,« slår hun fast og tilføjer:

»Men sedlen er også bare en joke mellem mig og min mand. Det er ikke en ligegyldighed over for voldtægt, for det findes simpelthen ikke.«

Stine Mjaaland forklarer til slut, at hun lavede sedlen, fordi hendes mand sagde, at de fremover skulle lave et samtykke.

Derfor tog hun sagen i egen hånd.

»Han synes også, det var skideskægt.«