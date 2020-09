Fredag meldte TV 2 og deres nyhedschef, Jacob Kwon, ud, at hvis man er en af de 701 kvinder, der har skrevet under på støttebrevet til Sofie Linde, så er man inhabil.

Med andre ord: Man kan ikke dække sexisme i mediebranchen hos TV 2, forklarede nyhedschefen over for Journalisten.

Jacob Kwon forklarer dog nu, at det ikke er sådan, udmeldingen skal tolkes. Det skriver han i et opslag på Twitter.

'Der er mange, der er blevet stødt over TV 2s retningslinjer om habilitet. Det er jeg ked af. TV 2 støtter initiativet helhjertet og alle kvinderne - initiativtagere og underskrivere - har vores fulde opbakning. Det er vigtigt, at få den her problemstilling frem i lyset', indleder han og fortsætter:

'Det har intet at gøre med, at man ikke kan arbejde med sexisme, hvis man selv har oplevet det. Hos os kan man som udgangspunkt bare ikke arbejde med den konkrete støttebrevssag, hvis man selv har skrevet under'.

Øvrige sager, der handler om sexisme i mediebranchen, kan journalister hos TV 2 fortsat dække som førhen, påpeger nyhedschefen i opslaget.

Jacob Kwon udtalte sig i forbindelse med hele sagen om sexisme i mediebranchen, der udsprang sig af Sofie Lindes tale ved Zulu Comedy Galla om sexchikane.

'X Factor'-værten fortalte blandt andet om en hændelse fra sin tid på DR, hvor en 'stor tv-kanon' truede med at ødelægge hendes karriere, hvis hun ikke gav ham et blowjob. Episoden fandt sted, da Sofie Linde var 18 år, sagde hun.

Efterfølgende gik seks TV 2-journalister sammen og startede en støtteerklæring for kvinder i mediebranchen, der enten har oplevet sexisme eller kender til det.

701 har siden skrevet under.

Derfor påpegede Jacob Kwon, at de TV 2-medarbejdere, der havde sat sin signatur på indsamlingen, ikke kunne dække sagen videre.

»Men hvis man offentligt tilkendegiver en holdning til en sag ved en støtteerklæring, så er man som udgangspunkt inhabil og kan ikke dække sagen,« sagde han til Journalisten.

Det kan man så godt alligevel – bare ikke i forbindelse med det konkrete støttebrev, som nævnt tidligere.

B.T. forsøger at få en uddybende kommentar fra Jacob Kwon, men det har i skrivende stund ikke været muligt.