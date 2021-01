Der er oprør på TV2, hvor en række medarbejdere i et brev har valgt at kritisere ledelsens beslutning om at stoppe en dokumentar om sexisme på netop TV 2.

Men medarbejdernes kritiske røster ændrer intet. Ledelsen holder fast i beslutningen om at stoppe dokumentaren, siger nyhedsdirektør på TV 2 Jakob Kwon torsdag til B.T.

»Jeg har ikke ændret holdning til, at jeg synes, at det vil være skadeligt for vores troværdighed at undersøge os selv på denne her måde. Jeg synes ikke, at det er journalistisk hensigtsmæssigt, at vi har kollegaer, som skal undersøge andre kollegaer, kollegaer som skal interviewe andre kollegaer om forhold både i nu og datid.«

»Jeg mener heller ikke, at vi ville kunne lave en dokumentar, uanset hvor godt den så ville blive lavet, som ville blive modtaget som et forsøg på at fortælle sandheden på TV2 om hvad der foregik i fortiden. Jeg er ret overbevist om, at vi vil blive beskyldt for enten at være for hårde ved nogen eller for bløde ved nogen,« siger han.

En lang række medarbejdere, heriblandt de kendte TV2-værter Cecilie Beck, Divya Das, Ditte Haue, Jannie Pedersen og Thomas Buch-Andersen har i et brev torsdag skrevet til TV2s ledelse, at de var uenige i beslutningen om at stoppe dokumentaren.

Her skriver medarbejder, at de ikke mener, at der hverken er et habilitetsproblem eller et troværdighedsproblem ved at lave dokumentaren - selv om den endte med at handle mest om TV2.

»Den kritiske og undersøgende journalistik blomstrer på TV2. Det er afgørende for troværdigheden bag den journalistik, at vi kan være kritiske over for alle - også vores egne,« skriver medarbejderne i brevet, der kan læses hos Berlingske. Medarbejderne kalder ledelsens argument for at lukke dokumentaren, fordi TV2 ikke bør undersøge sig selv, for ‘letkøbt’.

Jakob Kwon er ikke overrasket over brevet fra medarbejderne.

»Jeg har stor forståelse for, at der er dele af vores medarbejdere, der er uenige i belutningen, det havde jeg næsten også forventet, at der ville være. Og jeg synes, det er helt ok, at de har behov for at udtrykke, at det er en forkert beslutning. Det skal vi kunne rumme, at den her type spørgsmål deler både folk og medarbejdere,« siger han og tilføjer, at der dog også er en del medarbejdere, som er enige i, at dokumentaren bør stoppes.

