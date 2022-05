Hører du til dem, der er vilde med at følge med i 'X Factor'-værten Sofie Lindes renoveringsprojekt på Langeland, så er der godt nyt.

Der kommer nemlig en sæson mere af 'Linde på Langeland'. Det bekræfter TV 2 over for Se og Hør.

I tv-programmet følger man Sofie Linde og hendes mand, Joakim Ingversen, der har købt en ruin af et hus på Langeland, som de er gået i gang med at renovere.

Huset, der skal fungere som sommerhus, har hverken indlagt vand eller el, det er på 220 kvadratmeter og fra 1891.

Huset har navnet Vennely, og det er langt fra færdigt, selvom tv-programmet 'Linde på Langeland' er i kassen. Vis mere Huset har navnet Vennely, og det er langt fra færdigt, selvom tv-programmet 'Linde på Langeland' er i kassen.

Og selvom Linde har været i gang i en hel tv-sæson sammen med et sæt håndværker-tvillinger, så er der endnu lang vej igen med at få pudset det gamle hus op til tidligere tiders storhed.

Om seerne får lov til at være med til den bitre ende, vil TV 2 dog endnu ikke love.

»Nu skal der laves en sæson 2, og så må vi se på, hvordan det hele udvikler sig,« siger kanalens pr-konsulent Charlotte Amtrup Kjær til Se og Hør.

Sofie Linde foran huset på Landeland. Foto: TV 2 Vis mere Sofie Linde foran huset på Landeland. Foto: TV 2

Sofie Linde og Joachim Ingversen betalte knap 700.000 kroner, da de købte huset i 2021.

Hun har siden i B.T.-podcasten 'Det, vi taler om' fortalt, at parret formentlig er stavnsbundet til huset, da det er svært at sælge så dyre huse på Langeland.

Dog kan hun glæde sig over, at både hun og ægtemanden har fået honorar af TV 2 for at lave 'Linde på Langeland'.