Teenagerne Bea Sarockaite og Maria Meldgaard Mortensen måtte forlade årets 'X Factor'-konkurrence i utide på grund af dødsfald i Beas nærmeste familie, men nu vender rapduoen tilbage.

De underholdende sønderjyder både imponerede og underholdt med deres alternative indslag i årets sangkonkurrence og opnåede massiv popularitet.

Ikke mindst på Instagram, hvor mange tusinde fans nu følger deres hverdag.

Her har man blandt andet kunnet se, at Bea Sarockaite er blevet student med et fornemt 12-tal i sidste eksamen. Men hun har langtfra opgivet drømmen om at slå igennem med musikken, og nu får hun den helt store chance sammen med 'X Factor'-veninden.

Vis dette opslag på Instagram Træt af folk der tror jeg fatsvag Færdiggjort skolen med biotek og mat A Aldrig haft en plan B altid fuldt plan A Queen B altid en alfa 12 I HUEN Et opslag delt af 3ea (@beakaite) den 25. Jun, 2019 kl. 2.02 PDT

De selvudråbte ghettopiger vender nemlig tilbage til TV2, hvor de nu får deres helt egen programserie på kanalens store streaming-satsning TV2 Play. Det bekræfter TV2 over for B.T.

»Det er rigtigt, at Bea og Maria skal medvirke i en programserie på TV2 Play,« skriver Dorte Høeg Brask, redaktør for TV2 Play Indhold, i en e-mail.

Optagelserne er endnu ikke startet, men ifølge B.T.'s oplysninger satser pigerne stadig på en musikkarriere, og programmet vil derfor sandsynligvis følge deres arbejde med at lave musik og optræde.

TV2 vil ikke kommentere det indholdsmæssige aspekt endnu, men lover, at der vil være overraskelser.

»Vi kan desværre ikke sige så meget mere på nuværende tidspunkt, men vi glæder os og er helt sikre på, at det både bliver overraskende og underholdende,« siger Dorte Høeg Brask.

Allerede i forbindelse med deres exit fra 'X Factor' i april lovede de unge sønderjyder, at det ikke var det sidste, Danmark havde set til dem. Det skrev de i en officiel udtalelse:

'Det' slet ik' det sidste, I har set af os, vær klar til mere GREATNESS og BUSINESS fra Maria & Bea,' lød det dengang.

Siden da har de ud over succes på Instagram spillet på en række diskoteker, og Bea Sarockaite har landet en sponsoraftale med det populære sportsbrand Reebok.