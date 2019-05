Med en formue på det, der svarer til 1,2 milliarder kroner, er Britney Spears én af verdens rigeste popstjerner. Men i virkeligheden er den 37-årige mor til to blot en slave uden ret mange rettigheder.

Sådan lyder det fra titusindvis af Britney-fans. De har derfor startet deres egen verdensomspændende #FreeBritney-kampagne. Og der er måske noget om slave-snakken.

Lige siden nervesammenbruddet og tvangsindlæggelsen i 2007 og 2008 har Britneys far Jamie og dennes ven og familiens advokat Andrew Wallet ('tegnebog', ironisk efternavn for en advokat) således været superstjernens formyndere.

Det vil sige, at det er dem, der styrer Brítneys bugnende bankkonti. Det er dem, der tager den endelig beslutning, der der skal skrives under på en kontrakt. Og det er dem, der ultimativt bestemmer, hvad der er bedst for Britney - hvad enten Britney er enig eller ej.

Efter tyve år er Britney Spears stadig populær. Spørgsmålet er, hvem styrer butikken. Foto: DOROTHEA MUELLER - EPA Vis mere Efter tyve år er Britney Spears stadig populær. Spørgsmålet er, hvem styrer butikken. Foto: DOROTHEA MUELLER - EPA

»Vi må hjælpe Britney til frihed. Hun bliver holdt som fange. Og hendes liv er i fare.«

Sådan skrev én af de mange twitterbrugere, der i sidste uge sluttede sig til den hurtigt voksende #FreeBritney'-kampagne.

Og her bliver sagen om den på én gang forgyldte og fortabte popstjerne for alvor absurd.

Britney Spears, der ifølge familiens presseagent tre uger tidligere frivilligt havde ladet sig indlægge til psykiatirsk-aflastning (angiveligt som følge af faderens alvorlige sygdom), offentliggjorde nu et foto, hvor en forvirret-udseende 'Oops, I did it Again'-stjerne med opspilede øjne var på noget, der mest af alt lignede 'ledsaget udgang', for at få en is sammen med familien.

1996. Ung og fuld af drømme. Britney Spears som 15-årig. Foto: LONDON FEATURES INTERNATIONAL Vis mere 1996. Ung og fuld af drømme. Britney Spears som 15-årig. Foto: LONDON FEATURES INTERNATIONAL

I en medfølgende pressemeddelelse understregede Britney Spears (angiveligt med egne ord), at hun absoult ikke holdes fanget og at hun desuden selv helt har styr på tingene.

»Hvor vildt er dét. Popstjernen selv siger, at hun har det fint. Men samtidig fastholder fansene - og Britney har nogle af branchens mest beskyttende fans - at hun har brug for hjæp. Tyve år efter gennembruddet fortsætter historien om Britney Spears som én af showbusiness' mest opsigtvækkende og grænseoverskridende.«

Sådan skriver gossip- og showjournalisten Perez Hilton.

Og her en opsummering på sin plads.

Trods adskillige op- og nedture er Britney Spears stadig på toppen. Foto: EDUARDO MUNOZ - Reuters Vis mere Trods adskillige op- og nedture er Britney Spears stadig på toppen. Foto: EDUARDO MUNOZ - Reuters

Allerede som tre-årig fik Britney Spears sine første danse-lektioner. Som fem-årig stod hun for første gang på en scene. Før hun fyldte ti, fik Spears sit første professionelle teaterjob og hun deltog i sang-programmet 'Star Search'. Som 11-årig blev Britney Spears optaget i tv-projektet 'Mickey Mouse Club', hvor også Christina Aguilera, Justin Timberlake og Ryan Gosling var medlemmer.

Men Justin Timberlake som fast kæreste fik den blot 17 år gamle Britney Spears sit store internationale gennembrud med sangen 'Baby One More Time'.

Singlen solgte lynhurtigt over tyve millioner eksemplarer. Og da Britney tre år senere trak i sit røde plastik-jumpsuit og sang 'Oops, I did it Again' var der ingen vej tilbage.

Storcenter-scenerne var forlængst erstattet af gigantiske stadion-koncerter med plads til 50.000 skrigende fans og den relativt udskyldige skolepigeuniform fra 'Baby One More Time'-videoen var erstattet af læder, lak, slanger og stripperstang.

Britney Spears med egen stripperstang i 2016. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters Vis mere Britney Spears med egen stripperstang i 2016. Foto: MARIO ANZUONI - Reuters

Og med Madonna-kys, talløse priser, Super Bowl-show, ti forskellige Britney-parfumer og eget realityshow under vesten, rundede Britney Spears allerede i 2010 de første 150 millioner solgte album og efter historiens mest succesfulde Las Vegas-show (strakt over to år) havde Britneys ifølge Forbes Magazine en formue på over 200 millioner dollar - 1,3 milliarder kroner.

Men med popularitet og penge følger både rygklappere og forbrydere.

Lige siden karrierens start har Britney Spears således været omgivet af suspekte typer, der enten kalder sig selv 'manager' eller 'ven'.

Popstjernens første manager var således Lou Pearlman (også 'NSYNC's manager), der endte i fængsel og senere Sam Lufti, der i 2009 fik politiforbud imod at komme i nærheden af popstjernen.

Sidste år undrede et samlet dansk anmelderkorps sig efter Britney Spears mime-koncert ved årets Smukfest i Skanderborg. I hjemlandet USA har anemeldelserne heller aldrig været positive. Selv venner af popstjernen antyder, at Britney aldrig rigtig har været den samme efter nervesammenbruddet i 2007-2008. I sjældne interview virker Britney Spears ifølge avisen New York Times 'fraværende' og 'zombie-agtig'.

Men lige siden gennembruddet i 1999 har fansene ikke været i tvivl. De elsker Britney - uanset hvad. Og hvis nogen vil deres idol noget ondt, så rykker de ud for at befri Britney - FreeBritney .

1996. Ung og fuld af drømme. Britney Spears som 15-årig. Foto: LONDON FEATURES INTERNATIONAL Vis mere 1996. Ung og fuld af drømme. Britney Spears som 15-årig. Foto: LONDON FEATURES INTERNATIONAL

Forholdet imellem Britney Spears og Justin Timberlake gik stykker i 2002. De kom sammen i fire år. Foto: FRED PROUSER - Reuters Vis mere Forholdet imellem Britney Spears og Justin Timberlake gik stykker i 2002. De kom sammen i fire år. Foto: FRED PROUSER - Reuters

2001. Michael Jackson og Britney Spears synger 'The Way She Makes Me Feel' til Jacksons "30th Anniversary Celebration, The Solo Years" i New Yorks Madison Square Garden. Foto: POOL - Reuters Vis mere 2001. Michael Jackson og Britney Spears synger 'The Way She Makes Me Feel' til Jacksons "30th Anniversary Celebration, The Solo Years" i New Yorks Madison Square Garden. Foto: POOL - Reuters

2001. Britneys mor Lynne Spears sammen med Jamie Lynn Spears, Britneys lillesøster. Foto: JIM RUYMEN - Reuters Vis mere 2001. Britneys mor Lynne Spears sammen med Jamie Lynn Spears, Britneys lillesøster. Foto: JIM RUYMEN - Reuters

2003. Verden ser måbende til, mens Britney Spears og Madonna kysser på scenen ved årets MTV Video Music Awards show i New York. Foto: WIN MCNAMEE - AFP Vis mere 2003. Verden ser måbende til, mens Britney Spears og Madonna kysser på scenen ved årets MTV Video Music Awards show i New York. Foto: WIN MCNAMEE - AFP

2007. Britney Spears nedtur startede for alvor i 2007. Mens fotograferne klikkede løs barberede popdivaen sig skaldet i en frisørsalon i Los Angeles. Lige efter nytår blev Britney tvangsindlagt. Og hendes eks fik fuld forældremyndighed over begge sønner. Foto: AFP Vis mere 2007. Britney Spears nedtur startede for alvor i 2007. Mens fotograferne klikkede løs barberede popdivaen sig skaldet i en frisørsalon i Los Angeles. Lige efter nytår blev Britney tvangsindlagt. Og hendes eks fik fuld forældremyndighed over begge sønner. Foto: AFP

2008. Britney går amok og politiet rykker ud. Bladet Rolling Stone opsummerede historien om Britney Spears under titlen 'en amerikansk tragedie'. Foto: GABRIEL BOUYS - AFP Vis mere 2008. Britney går amok og politiet rykker ud. Bladet Rolling Stone opsummerede historien om Britney Spears under titlen 'en amerikansk tragedie'. Foto: GABRIEL BOUYS - AFP