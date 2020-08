En elev i Føtex i Silkeborg afholder sin fagprøve i “bronuts”. Og den går altså ikke!

Realitystjernen Türker Alici driver sammen med vennen Ninos Oraha donutkæden Bronuts. De åbnede deres første Bronuts-butik i Åbyhøj sidste sommer, og siden er yderligere tre butikker vokset frem, og ifølge planen skal virksomheden udvides til hele landet – og ikke mindst til udlandet.

Herunder kan du se et billede af Türkers kæreste Sarah, samt Ninos og Türker til receptionen forud for åbningen af Bronuts i København:

Sarah Tiedt, Ninos og Türker var i den grad klar til at byde de mange gæster, der bestod af venner, familie og forretningspartnere, velkommen til åbningsreceptionen af den nye Bronuts-butik i København.

Pudser advokater på Føtex

Men nu er der kommet et skår i glæden. Türker og resten af Bronuts-holdet har nemlig sendt deres advokater efter Føtex på Torvet i Silkeborg, som de beskylder for falsk markedsføring.

Det skyldes et Facebook-opslag, der nu er blevet slettet, fra Føtex på Torvet i Silkeborgs Facebook-side. Heri fortælles det, at deres elev afholder sin minifagprøve, som skal fokusere på donuts. Men i stedet for at kalde det for donuts, så skriver Føtex bronuts – og det er altså en titel, som Türker og Bronuts-kæden har patent på.

'Nej nej nej, venner! Bronuts findes kun i vores butikker. Stop falsk markedsføring, Føtex! Jeg er tom for ord! Men det er samtidig et skulderklap. Føtex, I hører fra vores advokater, da vi har patent på navnet,' skriver Türker i en story på sin Instagram.

Herunder kan du se et billede af nogle af de donuts, man kan finde i Bronuts-butikkerne:

Der var selvfølgelig masser af gratis donuts til alle de fremmødte til Bronuts-receptionen i København.

Hverken Türker eller Ninos er vendt tilbage på Realityportalens henvendelser, ligesom de også efter kort tid slettede det oprindelige Facebook-opslag, hvor de bekendtgjorde, at de ville gå videre med sagen. På deres egne instastories har de dog ladet deres kritik af Føtex blive stående.

'Vi tager STÆRKT afstand til Føtex opslag omkring vores Bronuts! Vi gør opmærksom på, at vi på ingen måde sælger Bronuts udover i vores Bronuts-butikker,' skriver Ninos i en instastory på sin profil.

Türker: Derfor overreagerer vi ikke

Flere af Türker og Ninos følgere har efterfølgende syntes, at de to Bronuts-fyre reagerede for voldsomt. Men det giver Türker ikke meget for.

'Salling Group (som ejer Føtex, red.) har så meget kapital. De vil kunne lukke hvilken som helst virksomhed på baggrund af det! Derfor gør vi, som vi gør. Og siger vores mening og bruger vores patent. Det har trods alt kostet os mange penge at få navnet! Og det er netop i disse situationer, det skal bruges! En så stor koncern som Føtex burde vide bedre,' understreger Türker i endnu en story på sin Instagram.

Herunder kan du se, da Realityportalen blev vist rundt i Bronuts-butikken i København:

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk