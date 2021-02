2021 ser ud til at blive et vildt år for ‘Paradise Hotel’-parret.

Det kan godt være, at 2021 på mange måder er startet kedeligt ud, men fra 1. maj bliver det alt andet end det for 28-årige Türker Alici og 25-årige Sarah Tiedt. Der overtager de nemlig det hus i Aarhus, som de netop har underskrevet en købsaftale på. Det skriver Realityportalen.

»Vi er blevet husejere, og det har vi snakket om at blive det sidste stykke tid. Så begyndte vi bare at kigge lidt hist og pist, og så fandt vi noget, som vi synes, er mega lækkert og med stort potentiale til det, vi skal bruge. Så derfor kunne vi ikke sige nej. Og derfor blev det et hus i første omgang,« fortæller en glad Türker til Realityportalen.

Med det mener han, at de også har planer om at få børn og gifte sig – men nu var det altså nu, at det rette hus dukkede på, og så var det jo med at slå til.

Det lyder dog til, at der ikke går så længe, før det første barn er på vej, eller der er en ring på fingeren.

'Et nyt kapitel kan starte inden længe! Sarah Tiedt og jeg har gjort hidtil den største investering. Folk starter normalt med at få børn eller blive forlovet og så købe hus. Hehe, vi tager den omvendt,' skriver ‘Paradise Hotel’-stjernen i et opslag på Instagram.

Det skal der ske med huset

Med 270 kvadratmeter er der bestemt også plads til et børneværelse eller to. Dog er det ikke børneværelserne, der er fokus på i første omgang. Türker og Sarah vil nemlig blandt andet lave et træningsrum i huset.

Ifølge parret skal huset i det hele taget have en kærlig hånd. Og det projekt kan man følge med i, for Türker og Sarah vil dele en masse videoer i løbet af istandsættelsen på deres sociale medier og på YouTube.

'Det skal både laves udvendig og indvendig, så det bliver et nyt look og new yorker stil indvendig! Det bedste er, at der er plads til mit homegym! Glæder mig ekstra meget til at vise jer, hvad jeg har i tankerne med det.'

Et kæmpe skridt i forholdet er altså taget, og nu bliver det spændende at se, om det næste mon bliver børn eller bryllup.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk