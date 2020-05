Türker forstår godt, hvorfor han er blevet fyret. Alligevel har han det ambivalent med det.

Realitydeltager, YouTuber og selvstændig virksomhedsejer Türker Alici er blevet fyret. Det fortæller han i en ny YouTube-video.

»Det er sådan, at jeg er blevet fyret. Jeg er blevet fyret fra Fitness World. Og det er der en god grund til, »fortæller han i videoen.

Türker har været ansat i Fitness World gennem de sidste 7 år, hvor han blandt andet har været receptionist, haft stor succes som personlig træner og ikke mindst været frontfigur for kæden ved at have sit ansigt på deres reklamekampagner for personlig træning.

Derfor er det også vemodigt for Türker, at en æra på den måde er slut.

»Jeg er ikke en del af det længere. Det er lidt mærkeligt, for jeg er jo bare vant til at gå ind i personalerummet, men det kommer jeg ikke til længere,« forklarer han.

Dog tager Türker alligevel ikke opsigelsen alt for tungt.

»Det er godkendt for mig, fordi jeg har ikke haft en vagt siden 20. august sidste år eller sådan noget. Så jeg ventede egentligt bare på, at de ville sige til mig: “Vi kan ikke bruge dig længere” eller “Du har ikke haft nogen vagt siden sidste år, så desværre, du er ude af vagten her”,« forklarer han.

Noget at falde tilbage på

Men selv om fyringen ikke var uventet for Türker, så havde han alligevel set sin ansættelse som noget, han kunne falde tilbage på.

»Jeg har altid haft Fitness World og altid tænkt: “Det er faktisk fed nok, jeg kan altid vende tilbage til Fitness World,« fortæller Türker, der dog stadig tænker, han ville kunne vende tilbage i et andet center eller i stedet arbejde som selvstændig træner online, hvis hans virksomhed, donutskæden Bronuts, skulle falde fra hinanden.

