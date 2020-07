»De tabte noget vigtig på vej ud. De tabte deres ære.«

Türker Alici taler om de indbrudstyve, der natten til tirsdag hærgede sig vej ind i hans og Ninos Orahas donutbutik i København.

På deres færd smadrede de glaspartiet ud til Vesterbrogade og pengekassen. Med sig fik de et par småmønter, fortæller Bronuts-makkerparret, da B.T. fanger dem over telefonen.

»Det er materielle ting. Det er penge. Det er bare godt, der ikke skete noget med medarbejderne eller kunderne i åbningstiden,« siger Türker Alici, der ligesom sin partner er godt træt af, at gerningsmændenes »dystre« adfærd.

Indgangen tirsdag morgen. Foto: Privat Vis mere Indgangen tirsdag morgen. Foto: Privat

Det står ikke helt klart, hvornår indbruddet fandt sted, men Türker Alici fortæller, at det var en Instagram-følger, der tippede ham om det.

Klokken 3.45 modtog han således en video fra en kvinde, der ville gøre ham opmærksom på det smadrede indgangsparti.

»Folk går meget op i passe på os og vores virksomhed. Det betyder meget for os,« lyder det taknemmeligt fra Türker Alici, der trods omstændighederne er ved godt mod. Det samme er hans partner, Ninos Oraha.

»Det er tragisk at tænke på, at man ikke kan have noget i fred. Men Türker og jeg er heldigvis typerne, der ser på verden med et positivt syn.«