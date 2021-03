Türker løfter sløret for, hvor meget han udbetaler til sig selv hver måned fra sin virksomhed Bronuts.

For mange mennesker er deres løn noget, de holder for dem selv. Faktisk er det kun cirka hver fjerde dansker, der taler med deres kollegaer om, hvad der står på deres lønseddel hver måned.

Men den åbenhjertige ‘Paradise’- og ‘Robinson’-stjerne Türker Alici står nu frem offentligt og fortæller, hvad han trækker ud fra sin donutkæde Bronuts.

»Lige nu får jeg 35.000 kroner om måneden i løn, og ja, det er en god slat penge. Man kan mange ting for 35.000«, fortæller Türker i sin nyeste YouTube-video.

Som stifter af den succesfulde donutkæde burde Türker dog sagtens kunne få udbetalt en højere løn, men han fortæller, at han prioriterer sin kun halvandet år gamle virksomhed først.

»Det vi gør, det er, at vi tænker på det bedste for firmaet. Vi kunne godt trække en større løn ud, hvis vi ville lige nu, men vi vil hellere bygge butikker og reinvestere i Bronuts«, forklarer han.

I videoen løfter Türker også sløret for, at han startede sit iværksættereventyr med at udbetale 13.500 kroner til sig selv hver måned, da det var nok til at dække hans udgifter. Da der så kom flere butikker til, steg hans løn til de 25.000 kroner, og da kædens sjette butik var på plads, så landede både han og medstifteren Ninos på den nuværende løn på 35.000 kroner.

For fremtiden, når der er nok butikker og nok overskud, så vil udbyttet for året også kunne lande i Türkers og de tre andre partneres lommer, hvis de altså ikke stadig skal reinvesteres i kæden, forklarer Türker til slut.

Artiklen blev bragt i samarbejde med Realityportalen.dk