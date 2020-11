Først blev de gift. Så blev de forældre. Så skulle de skilles. Så skulle de ikke skilles alligevel. Så tyggede de lidt på det. Jo, det var nok bedst med en skilsmisse – forholdet var »uopretteligt ødelagt«, lød det. Men så savnede de alligevel hinanden.

Og nu er skilsmissen officielt droppet. Forvirret? Mon ikke, Cardi B og hendes – for nuværende – ægtemand er det samme.

Parret viste sig første gang sammen i begyndelsen af 2017, og samme år blev de viet ved et hemmeligt bryllup.

Året efter kom datteren Kulture til verden. Hun var kun fem måneder gammel, da Cardi B udfyldte skilsmissepapirer. Skilsmissen blev dog aldrig en realitet dengang.

Parret fotograferet sammen i 2018. Foto: VALERIE MACON

Nu spoler vi så frem til september 2020.

Her indsendte den i dag 28-årige Cardi B – eller Belcalis Almanzar, som hun rigtigt hedder – atter en anmodning om skilsmisse til familieretten i Fulton County.

Denne gang skulle det være. Skulle man tro. I hvert fald lige indtil hun i oktober blev set offentligt hygge sig med 28-årige Offset under sin fødselsdagsfejring i Las Vegas og Atlanta.

Og nu – nogle uger senere – er skilsmissebegæringen altså trukket tilbage. Det skriver Billboard, som har været i kontakt med repræsentanter for rapperen Offset, hvis borgerlige navn er Kiari Cephus.

Her parret sammen under Billboard Awards sidste år. Foto: STEVE MARCUS

»Jeg kan bekræfte, at skilsmissebegæringen fra Cardi B er blevet droppet. Min virksomhed har altid advokeret for at hjælpe fædre med at beskytte det, der er vigtigst for dem: deres familier og deres børn. Det er ikke anderledes i dette tilfælde,« lyder det fra rapperens advokat, Onyema Anene Farrey.

»Vi holder os i Offsets' ringhjørne og støtter ham og hans fremtid. Han takker sine fans for deres fortsatte kærlighed og støtte.«

Selv om skilsmissen altså nu er droppet, er det ikke ensbetydende med, at det ikke kan ændre sig.

Skilsmissepapirerne er nemlig ikke kylet ud, men blot lagt til side. Det betyder, at hun ifølge familieretten har ret til at genoptage sagen på et senere tidspunkt. Skulle det blive aktuelt.