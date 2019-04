Den amerikanske præsident Donald Trumps stjerne på Hollywoods 'Walk of Fame' er endnu en gang blevet vandaliseret.

Natten til onsdag blev stjernen overmalet med hvid maling, og teksten lød: 'Putins Bitch'.

Det kan oversættes til 'Putins tæve' og er sandsynligvis en kommentar til præsidentens bløde linie over for Rusland samt det påståede samarbejde med russerne før og under det amerikanske præsidentvalg.

Donald Trump har ikke udtalt sig om hærværket, men hvis han skulle gøre det, hver gang nogen så sig sur på stjernen, ville han også få travlt. Det er nemlig langt fra første gang, at det er sket.

Borgmester vil fjerne stjerne

I 2016, blev stjernen smadret med en hammer. Gerningsmanden, James Otis, udtalte senere til Los Angeles Times, at han simpelthen havde 'fået for meget af Trumps dårlige opførsel og sprog overfor kvinder'.

Igen i 2018 blev stjernen smadret med en stenøkse, der efterlod stjernen fuldstændig ødelagt med et kæmpehul i midten.

Stjernen har også været udsat for mange andre tiltag i løbet af årene. Blandt andet har en ukendt gerningsmand bygget en mur rundt om stjernen, og der er også blevet placeret en hundelort på den.

Trump fik sin stjerne på den berømte strækning i 2007, efter han havde nomineret sig selv til æren. Efter hans markante udtalelser om minoriteter og kvinder har borgmesteren i West Hollywood sammen med et enigt byråd forsøgt at få stjernen fjernet - som den første nogensinde. Det er endnu ikke lykkedes.