Hvad har dronning Elizabeth, Richard Nixon, Oprah Winfrey og Kim Jong-un tilfælles?

De har alle skrevet personlige breve til Donald Trump, hvor de – ifølge den forhenværende amerikanske præsident selv – fremstår som spytslikkere, der bøjer sig i støvet for ham.

Trump selv udtrykker det dog noget mindre poetisk i et interview med det stærkt højreorienterede medie Breitbart:

»Jeg kendte dem alle sammen – og hver og en af dem kyssede min røv, og nu er det kun halvdelen af dem, der kysser min røv,« lyder det fra ekspræsidenten.

Det sidste er ment som en kommentar til, at mange af berømthederne vendte sig mod ham, da han for alvor gik ind i politik.

Brevene i bogen har også afsendere fra personligheder som prinsesse Diana, Ronald Reagan og Hillary Clinton.

Bogen 'Letters to Trump' ('Breve til Trump,' red.) udkommer i næste måned og indeholder 150 breve, han har modtaget i løbet af sin erhvervskarriere.

Trump er ikke et øjeblik i tvivl om, hvilken læseoplevelse der venter, når bogen kommer ud.

Trump says the Queen, Diana and Oprah Winfrey ‘kissed my ass’ in letters https://t.co/8qCXaurkEv — Guardian news (@guardiannews) March 14, 2023

»Jeg tror, de (læserne, red.) vil se et meget fascinerende liv.«

Sønnen Donald Trump Jr. udtaler også til Breitbart, at hans far har skrevet med nogle af verdens mest interessante mennesker, »men det er utroligt, hvor hurtigt deres beundring for ham forandrede sig, da han stillede op som republikaner«.

»'Breve til Trump' viser præcis, hvordan de havde det med ham, og hvor falsk deres nyvundne foragt i virkeligheden var,« siger sønnen ifølge The Guardian.

Endnu inden bogen har set dagens lys, er Trumps udtalelser faldet prinsesse Dianas bror, Charles Spencer, for brystet.

Surprised to hear that Donald Trump is apparently claiming that my late sister Diana wanted to “kiss his arse”, since the one time she mentioned him to me - when he was using her good name to sell some real estate inNew York - she clearly viewed him as worse than an anal fissure. — Charles Spencer (@cspencer1508) March 15, 2023

I sit modangreb bliver Earl Spencer i Trumps latrinære sprogbrug..

»Overrasket over at høre, at Donald Trump åbenbart hævder, at min afdøde søster Diana ønskede at 'kysse hans r..,' eftersom den ene gang, hun nævnte ham for mig, var, da han misbrugte hendes gode navn til at sælge nogle ejendomme i New York – hun anså ham helt klart for værre end en analfissur,« skriver broderen på Twitter.

Til de ikke lægekyndige skal her for en god ordens skyld tilføjes, at analfissur ifølge Sundhed.dk dækker over en smertefuld rift ved endetarmsåbningen.