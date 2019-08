Donald Trump slipper ikke for sin efterhånden faste følgesvend, når han den 2. september lander i Danmarks hovedstad.

Der arbejdes nemlig lige nu på at få den verdensberømte kæmpeballon 'Trump Baby' til København i forbindelse med den amerikanske præsidents besøg, erfarer B.T.

Facebook-gruppen 'Bring Trump Baby to Denmark!' får lige nu stor tilslutning, og gruppen er ikke kun for sjov, siger bagmanden, Morten Skovgaard.

»Jeg er i kontakt med folkene bag ballonen, og de har bekræftet, at de vil se på, hvad der kan lade sig gøre,« siger han til B.T.

Morten Skovgaard har fået stor tilslutning på Facebook til sin idé om at bringe baby-ballonen til København i forbindelse med præsidentbesøget. (Privatfoto) Vis mere Morten Skovgaard har fået stor tilslutning på Facebook til sin idé om at bringe baby-ballonen til København i forbindelse med præsidentbesøget. (Privatfoto)

'Folkene bag' kalder sig The babysitters, og fik ideen i forbindelse med Donald Trumps besøg i London 12. juli 2018. Den seks meter høje heliumsballon blev en kæmpe succes, og fik opmærksomhed i alverdens medier.

Måske vigtigst af alt så fik den også præsidentens udelte opmærksomhed. Han var rasende allerede inden han landede i millionbyen.

»Når de sætter luftskibe op for at få mig til at føle mig uvelkommen, er der vel ingen grund til, at jeg kommer til London. Jeg plejede at elske London som by. Jeg har ikke været der i lang tid. Men når de får dig til at føle dig uvelkommen, hvorfor skulle jeg så blive der,« sagde han dengang til The Sun fra Air Force One.

Ballonen var forhåndsgodkendt af Londons borgmester Sadiq khan, som fik kritik for den beslutning. Også af Trump, der påpegede, at hans vrede var rettet mod unavngivne politikere, og ikke Londons befolkning, som han mente elskede ham, selv om cirka 200.000 var mødt op for at demonstrere mod ham.

Trumps danske plageånd er glad for, at præsidenten hader ballonen så meget.

»Det er fed satire og ganske harmløst, men man ved, det rammer ham og gør ham skide irriteret. Det skaber noget, han ikke kan slippe ud af,« siger Morten Skovgaard.

Han er imidlertid ikke ude på at mobbe Trump for sjov, men har en velovervejet mening med galskaben, fortæller han:

»For mig står han for et brud med sandheden, videnskabeligheden og ordentligheden. Han spilder så mange menneskers tid, og underminerer de organisationer, som gør noget godt for verden. Og så er der hans racisme og sexisme. Normalt siger man, at man skal rose sine modstandere, men det er svært for mig at finde noget godt at sige om ham,« lyder det knastørt.

Håber du, det lykkes at få 'Trump Baby'-ballonen til København i forbindelse med Donald Trumps besøg?

I skrivende stund har mere end 1.700 danskere vist interesse for Morten Skovgaards idé på Facebook. Og han har intet imod at anstifte til det, som nogle vil kalde mobning af den amerikanske præsident.

»Han og hans administration har selv ændret reglerne for, hvad man gør og ikke gør. Det er ikke nok at skrive kritiske klummer eller diskutere ham på tv. Måske går vi ud over, hvad man kan kalde satire, når vi prikker så hårdt til ham, men det er godt at tage diskussionen om, hvad man må bruge sin ytringsfrihed til,« siger han.

»Hvis man må kritisere og mobbe mindretal som muslimer, må man så ikke også gøre tykt nar af en præsident? I Danmark går vi ind for ubegrænset ytringsfrihed, og så skal der være plads til det her,« siger han.

'Trump Baby'-ballonen og andre, der ligner, har udover London været brugt i blandt andet Paris, Dublin, Buenos Aires og Washington D.C.