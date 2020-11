'Redacted'. Et engelsk ord, der direkte oversat betyder 'redigeret'. Et ord, der går igen og igen på de hundredvis af sider, der udgør Ghislaine Maxwells vidneudsagn.

Et ord, der beskytter de mange mænd, der på den ene eller anden måde har haft forbindelse til Jeffrey Epstein og kompagnonens foretagende og påståede seksualforbrydelser.

Men nu vil en af de mænd, hvis navn er blevet 'redacted', have sit navn frem i offentligheden.

Den mand hedder Alan Dershowitz.

Alan Dershowitz. Foto: MANDEL NGAN Vis mere Alan Dershowitz. Foto: MANDEL NGAN

Den 82-årige amerikanske mand er én af dem, som Ghislaine Maxwell blev spurgt ind til, da hun i 2016 blev afhørt i forbindelse med et sagsanlæg fra et af de påståede ofre.

Virginia Giuffre har således tidligere fortalt, at Alan Dershowitz var en af de mænd, som Epstein og Maxwell 'lånte' hende ud til, da hun blev holdt som deres sexslave.

Men den historie har ingen gang på jord, mener den amerikanske advokat, der gerne tager kampen offentligt. Netop derfor vil han gerne have sit navn offentliggjort i Ghislaine Maxwells 418 sider lange vidneforklaring, fortæller han til PageSix.

»Jeg har kæmpet for at få al materiale i sagen offentliggjort og alle navne frem, så Giuffres historier kan blive udstillet for det, de er: falske,« siger han og fortsætter:

»Jeg har ikke noget at skjule, men det har Giuffre.«

Advokaten henviser til, at Giuffre angiveligt i mail og en ikke-udgivet bog har berettet, at hun aldrig har mødt ham. Nu har Alan Dershowitz sagsøgt Giuffre for æreskrænkelser: For at påstå, at han har haft sex med hende.

Giuffre har herefter sagsøgt Dershowitz efter samme paragraf om ærekrænkelser. Dette, fordi han afviser hendes beskyldninger.

Alan Dershowitz har størstedelen af sin karriere arbejdet som juraprofessor på Harvard Law School, hvor han blev ansat som 28-årig og dermed blev den hidtil yngste lektor i universitetets historie.

Virginia Giuffre fotograferet foran en retsbygning sidste år. Foto: ALBA VIGARAY Vis mere Virginia Giuffre fotograferet foran en retsbygning sidste år. Foto: ALBA VIGARAY

Ud over sit arbejde på universitetet har Alan Dershowitz forsvaret både O.J. Simpson, Donald Trump under rigsretssagen tidligere i år og – ikke overraskende – Jeffrey Epstein.

Han har ved flere lejligheder offentligt afvist alle beskyldninger om, at han skulle have udnyttet Virginia Giuffre seksuelt.

I en udtalelse sendt ud i august sagde han således:

»Virginia Giuffre er en serieløgner, som bevidst har opfundet historier om mig og andre i håbet om at kunne indkassere millioner af dollar.«

Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT Vis mere Kun den ene af de to mistænkte i den omfattende sag kan blive dømt. Jeffrey Epstein blev i 2019 fundet død i sin fængselscelle. Foto: LAURA CAVANAUGH, HANDOUT

Alan Dershowitz er absolut ikke den eneste, der kalder det påståede offer for 'løgner'. Det samme gør Ghislaine Maxwell.

Den 58-årige kvinde, der i mange år var Jeffrey Epsteins trofaste sidekick, er i øjeblikket fængslet, mens hun venter på at skulle for retten i juli 2021.

Hun er tiltalt for at have 'assisteret, faciliteret og bidraget til Epsteins misbrug af mindreårige piger heriblandt ved at hjælpe Epstein med at rekruttere, groome og i sidste ende misbruge ofre, som Maxwell og Epstein begge vidste var under 18 år'.

Hun nægter sig skyldig.