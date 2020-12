Hollywood-stjernen Julia Roberts niece, den 29-årige skuespiller Emma Roberts, er blevet mor.

Hun har endnu ikke selv meldt noget ud, men ifølge det amerikanske kendismedie TMZ og en lang række andre amerikanske medier skulle den være god nok, at hun søndag blev mor for første gang til en lille dreng, som hun har valgt at navngive Rhodes.

Emma Roberts, der for tiden blandt andet er aktuel i Netflix-julefilmen 'Holidate', afslørede tidligere i år på Instagram, at hun og kæresten, Garrett Hedlund, ventede en dreng.

Hun lider af den kroniske vævssygdom endometrioses udenfor livmoderen, hvilket kan påvirke ens evne til at få børn.

Emma Roberts fortalte i november til magasinet Cosmopolitan, at hun på grund af sin sygdom netop frygtede, at hun aldrig ville blive mor, og efter anbefaling fra sin læge fik hun nedfrosset sine æg.

Hun var indtil 2019 forlovet med skuespilleren Evan Peters, men så kom Garrett Hedlund i stedet ind i billedet, og nu skulle de altså være blevet en lille familie.

»Det lyder lidt plat, men i det øjeblik jeg holdt op med at tænke på det (hendes sygdom, red.), blev jeg gravid. Og selv da turde jeg ikke sætte mine forventninger op. Ting kan gå galt, når du er gravid. Så jeg holdt det for mig selv, min familie og min partner,« fortalte hun til Cosmopolitian og tilføjede:

»Denne graviditet fik mig til at indse, at den eneste plan, du kan have, er, at der ikke er nogen plan.«