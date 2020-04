På trods af advarsler fra både erhvervsministeren og justitsministeren agter Tivoli fortsat at åbne 11. maj.

Det står klart efter et internt møde i Tivoli torsdag, oplyser forlystelsesparken til B.T.

Den gamle have i København skulle oprindeligt have åbnet for sommersæsonen 2. april. Grundet corona-situationen blev åbningen dog udskudt til 16. april. Så 1. maj. Dernæst 11. maj.

Men efter at have afholdt møde torsdag, hvor de nye udmeldinger fra ministrene blev drøftet, har Tivoli besluttet at stå fast denne gang.

Ville du vove at tage i Tivoli 11. maj?

Tivoli åbner 11. maj. Måske.

»Det er naturligvis under forudsætning af, at forsamlingsforbuddet bliver ændret til at omfatte flere end 10,« lyder det i et skriftligt svar fra Tivolis direktør, Lars Liebst.

Torsdag middag holdt han møde med forlystelsesparkens såkaldte corona-taskforce for at beslutte, om man skulle udskyde åbningen endnu en gang.

Det skete, efter at erhvervsminister Simon Kollerup og justitsminister Nick Hækkerup onsdag gik til nyhedsbureauet Ritzau med et klart budskab: Vi kan ikke anbefale, at zoologiske haver og forlystelsesparker åbner så hurtigt.

Københavns Kommunes institutioner med pladsmangel kan i disse dage, hvor flere og flere børn vender tilbage til deres dagtilbud, benytte arealer i Tivoli, bl.a. Rasmus Klumps legeplads. På billedet leger vuggestuebørn fra Vartov og børnehavebørn fra Børnebyen Vandværket i Tivoli Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Københavns Kommunes institutioner med pladsmangel kan i disse dage, hvor flere og flere børn vender tilbage til deres dagtilbud, benytte arealer i Tivoli, bl.a. Rasmus Klumps legeplads. På billedet leger vuggestuebørn fra Vartov og børnehavebørn fra Børnebyen Vandværket i Tivoli Foto: Liselotte Sabroe

B.T. ville gerne have spurgt, hvorfor man så på torsdagens møde alligevel valgte at stå fast på at åbne Tivoli 11. maj, men Lars Liebst har ikke ønsket at stille op til interview torsdag.

Ifølge erhvervsminister Simon Kollerup og justitsminister Nick Hækkerup har de seneste dages udtalelser fra både forlystelsesparker og zoologiske haver om snarlig åbning båret præg af en forventning om, at forbuddet mod at forsamles flere end 10 personer vil blive ophævet efter den 10. maj.

»Det er imidlertid for tidligt at sige noget om på nuværende tidspunkt,« skrev Simon Kollerup onsdag til Ritzau.

Men efter Lars Liebsts skriftlige svar at dømme er det også den forventning, han har. Det har dog ikke været muligt for B.T. at spørge til dette.

Vuggestuebørn fra Vartov og børnehavebørn fra Børnebyen Vandværket får i disse dage lov at boltre sig i Tivoli. Børnene må på grund af corona ikke gå hånd i hånd, så børnehaven har opfundet 'afstandssnoren'. Foto: Liselotte Sabroe Vis mere Vuggestuebørn fra Vartov og børnehavebørn fra Børnebyen Vandværket får i disse dage lov at boltre sig i Tivoli. Børnene må på grund af corona ikke gå hånd i hånd, så børnehaven har opfundet 'afstandssnoren'. Foto: Liselotte Sabroe

Statsminister Mette Frederiksen har tidligere meldt ud, at de nuværende retningslinjer, der blandt andet indebærer, at man ikke må samles mere end 10 personer, foreløbig løber frem til 10. maj.

Dette betyder dog ikke, at de ophæves på denne magiske skæringsdato, understregede hun torsdag efter forhandlinger om genåbning.

»Vi kommer først til umiddelbart før den 10. maj at melde ud, hvordan fase 2 vil se ud,« oplyser statsminister Mette Frederiksen.

»Jeg forstår godt utålmodigheden, og jeg håber ikke, at den bliver til modløshed. Men går vi for hurtigt frem, så risikerer vi at sætte det hele over styr.«