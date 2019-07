Folkekære Tommy kenter er i gang med sin sidste sæson med teater og musicals, før han takker af på de skrå brædder.

Senest har han medvirket i seks forestillinger af musicalen 'The Sound of Music' på amfiteatret i Hedeland i juni måned. Men det har nu fået et trist efterspil.

På grund af svigtende billetsalg må firmaet bag opsætningen, Miolto Arts & Music, nemlig dreje nøglen om. Det bekræfter selskabet over for sn.dk.

»Trods mange solgte billetter og mere end 9000 tilstedeværende publikummer foruden en lang række forskellige og løbende initiativer, har vi dog meget mod vores vilje måtte konstatere i forlængelse af sidste forestilling at økonomien i selskabet ikke holdt vand som oprindeligt planlagt og budgetteret. Dertil nåede vi ikke det minimumssalgsmål, vi havde sat os. Hullet i kassen er simpelthen for stort til at kunne fortsætte aktiviteterne, hvorfor vi ikke har kunnet gøre andet end at indgive en konkursbegæring,« skriver direktør Michael Morelli til sn.dk.

Konceptet med koncerter på Hedeland skulle ellers køre i fem år, men allerede efter første år gik det galt. Det fremgår ikke, om skuespillere og andre ansatte i produktionen har nået at få deres betaling, inden konkursbegæringen blev indgivet.

Hvis ikke, skal de nu gennem retten for at få deres tilgodehavende, oplyser konkurser.dk, der skriver, at konkursbegæringen blev indgivet 8. juli - blot 10 dage efter den sidste opførsel af 'The Sound of Music'.

»Enhver, der har en fordring eller andet krav mod skyldneren, opfordres til inden 4 uger efter denne bekendtgørelse til boets kurator at anmelde sit krav opgjort pr. konkursdagen,« skriver konkurser.dk.

Hverken Miolto Arts & Music eller Tommy Kenter er vendt tilbage på B.T.s henvendelser i forbindelse med denne artikel.