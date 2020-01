»Jeg har siddet herinde i fem sæsoner, og jeg vil gerne sige til dig, at du er en af mest pragtfulde profiler, jeg har set herinde.«

Sådan sagde Jesper Buch til Trine Hansen i torsdagens afsnit af 'Løvens hule'. Men Trine Hansen havde ikke tænkt sig at ansøge i første omgang.

Det afslører hun torsdag over for B.T.:

»Jeg havde overvejet at være med i forrige sæson, men havde besluttet ikke at være med i denne sæson. Men så ringede DR til mig,« siger Trine Hansen og fortsætter:

Trine Hansen står bag virksomheden 'Party in a box'. Vis mere Trine Hansen står bag virksomheden 'Party in a box'.

»De spurgte, om jeg havde lyst til at deltage. Jeg sagde nej til mig selv to gange, men så indså jeg, at programmet kunne gøre noget godt for min virksomhed.«

Iværksætteren fra Aarhus står bag virksomheden Party In A Box. Det er et koncept, der leverer festens pynt lige til døren, så du slipper for at handle ind.

Hos DR har man en særlig grund til at henvende sig til mulige deltagere. Det fortæller Anne Garlichs, der er områdeleder for formateret fakta, livsstil og underholdning hos DR, til B.T.:

»Vi tipper deltagere for at sikre en bred vifte af deltagere i programmet – både geografisk og branchemæssigt. Det er normal praksis i tv-programmer.«

Hun mener derfor heller ikke, at seerne bliver snydt:

»Seerne snydes bestemt ikke. Selvom du bliver tippet, skal du nemlig gennem samme ansøgningproces som alle andre. Vi tipper ligeledes for at sikre, at mulige gode iværksættere ikke misser ansøgningsfristen,« siger Anne Garlichs.

Iværksætteren Trine Hansen fik idéen til Party In A Box, fordi hun har oplevet, at mange mennesker ikke kan overskue at skulle holde en fest. Det kan eksempelvis være en børnefødselsdag.

»Jeg vil gerne hjælpe mennesker med at holde en fest. Alle børn fortjener en særlig fødselsdag. Jeg husker alle mine fødselsdage som fantastiske.«

Deltagelsen i 'Løvens hule' var en succes for Trine Hansen. Hun fik ikke kun ros af Jesper Buch – det fik hun af alle 'løverne':

»Der var en bølge af ros. Jeg vidste ikke, hvad jeg skulle sige. Jespers og de andres kommentarer var mega fede,« siger hun til B.T.

Hun tilføjer, at hun havde frygtet mødet med Jesper Buch en anelse:

»Selvfølgelig betyder Jespers ord noget. Han er en hård negl, og jeg havde lidt frygtet, hvad han ville sige.«

Trine Hansen fra Aarhus var en succes i 'Løvens hule'. Vis mere Trine Hansen fra Aarhus var en succes i 'Løvens hule'.

Trine Hansen ville helst have Mia Wagner til at investere i hendes virksomhed, og iværksætteren fra Aarhus fik, hvad hun ønskede:

»Jeg ønskede 200.000 for 10 %, mens jeg maks. ville afgive 25 % af virksomheden. Jeg fik så 400.000 af Mia for 25 %, så det var helt perfekt,« slutter hun over for B.T.

B.T. talte ligeledes med Mia Wagner torsdag. Og både Wagner og Hansen er enige om, at virksomheden lige nu skal fokusere på de danske kunder.

'Løvens hule' kører på sin femte sæson, og du kan følge med hver torsdag klokken 20 på DR1.