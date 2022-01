Trine Dyrholm, der lige nu er aktuel i rollen som Margrete den første på TV 2, fortæller i et interview med TV2, at hun faktisk var tæt på at gå glip af rollen.

Skuespillerinden har nemlig gennem hele sit liv haft en angst for heste, som er en stor del af tv-serien, der foregår i Middelalderen.

Hun overvejede derfor kraftigt at takke nej til hovedrollen, og har også tidligere undgået roller, der involverede ridning og scener med heste.

Tv-seriens instruktør Charlotte Sieling hjalp dog Trine Dyrholm af med sin angst for de store dyr. Hun er nemlig hestevant i privaten.

Nogle måneder før optagelserne gik i gang, begyndte Trine Dyrholm derfor at få rideundervisning og arbejde fokuseret på at blive tryg ved heste.

»Jeg var nok overvældet af de kræfter, der er til stede i sådan et dyr. Egentlig har jeg altid været fascineret af heste, som, jeg synes, er meget smukke. Så det var ikke, fordi jeg ikke ønskede det. Men jeg havde aldrig redet før, og det var helt nyt for mig,« siger Trine Dyrholm.

Rideundervisningen hjalp og hun gennemførte flere scener til hest uden at være bange.

I tv-serien ser man hende blandt andet komme ridende gennem bjergrig natur, iført en kæmpe dronningekjole. Hun galoperer også langs en klippeskrænt ved det frådende hav.

Optagelserne til filmen fandt sted i Tjekkiet nær Prag, hvor der er slotte, storslåede landskaber og enorme filmstudier til at bygge scenografi i.

Med et budget på over 70 millioner kroner er 'Margrete den første' det dyreste danske filmprojekt nogensinde.