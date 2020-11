Trine Dyrholm er kendt for at ligne en million, når hun går til premiere og prisoverrækkelser.

»Ofte låner jeg tøj og shiner lidt på den røde løber. Men jeg er vokset op med at gå i genbrugstøj.«

Ved officielle anledninger viser Trine Dyrholm ofte en stram stil med kant, når hun som her er til filmfestival i Venedig i 2018. Foto: TONY GENTILE Vis mere Ved officielle anledninger viser Trine Dyrholm ofte en stram stil med kant, når hun som her er til filmfestival i Venedig i 2018. Foto: TONY GENTILE

Derfor lå det ikke fjernt for hende at lægge krop og navn til en ny bog om modetøj lavet udelukkende af tøj fundet i Røde Kors' genbrugsbutikker.

Produktionen af nyt tøj er en stor belastning for klimaet. Derfor har designeren Søren Le Schmidt i samarbejde med Røde Kors netop udgivet bogen 'Genbrugsmode', hvor han blandt mange andre klæder Trine Dyrholm på i et mere bæredygtigt design, end vi er vant til at se hende i.

Kronprinsesse Mary i en Soeren Le Schmidt kjole til nytårskur i 2018. Foto: Keld Navntoft Vis mere Kronprinsesse Mary i en Soeren Le Schmidt kjole til nytårskur i 2018. Foto: Keld Navntoft

Normalt designer Søren Le Schmidt tøj til de kendte til store officielle anledninger. Han har syet kjoler til både kronprinsesse Mary, Trine Dyrholm, Hella Joof og et hav af andre stjerner. Nu vælger han en mere ressourcebevidst vej. Men det er stadig tøj med kant. Det tiltaler Trine Dyrholm.

»Da jeg var yngre, havde jeg armbånd herfra og hertil,« siger hun og peger fra håndled til midt på overarmen.

»Jeg havde alt muligt genbrugstøj, gik i kokkejakker og malerjakker og en tandlægekittel. Jeg eksperimenterede med alle mulige former for tøj.«

Bogen 'Genbrugsmode' som designeren Soeren Le Schmidt har udgivet i samarbejde med Røde Kors. Vis mere Bogen 'Genbrugsmode' som designeren Soeren Le Schmidt har udgivet i samarbejde med Røde Kors.

Hun interesserer sig stadig for at udtrykke sig gennem det tøj, hun tager på, og da hun får nylig skulle have briller, valgte hun et par lyserøde.



»Jeg har brug for at stå lidt skarpt, når jeg er officiel, men til hverdag går jeg stort set altid i det samme tøj. Jeg skal jo for det meste alligevel på arbejde og have nyt tøj på, så for mig skal tøj bare være praktisk og noget, der ikke strammer,« siger hun og kigger ned ad sig selv.

Trine Dyrholm klædt i genbrug. Foto: Nikolai Linares Vis mere Trine Dyrholm klædt i genbrug. Foto: Nikolai Linares

»Når jeg som i dag skal fotograferes, tager jeg noget på, som forhåbentligt er flot på billeder. Men hov, det er faktisk gengrug det meste,« siger hun og poserer i blå kassebukser, sorte bløde sko, en bordeaux flæseskjorte og en ternet jakke.

Alt sammen er noget, hun har købt brugt, selv brugt grundigt eller byttet sig til.

»Jeg synes, genbrug er vigtigt. Vi er for eksempel nogle piger, der har kendt hinanden siden teaterskolen. Engang imellem rydder vi op i vores skabe og mødes til en tøjbyttedag. Den her jakke har for eksempel tidligere tilhørt en veninde.«