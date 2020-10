Trine Dyrholm og Anders W. Berthelsen er gamle venner. De har kendt hinanden siden filmskolen og har boet i samme kollektiv på Vesterbro.

Nu mødes de på en ny måde.

I filmen 'Erna i Krig' spiller Trine Dyrholm hovedrollen, mens Anders W. Berthelsen som soldaten Anton udgør den ene del i det trekantsdrama, Erna ender i.

For hun har lovet sig selv væk til sin chef, Feldwebel Meier (spillet af Ulrich Thomsen), men det er kollegaen Anton, der vækker følelser i hende. Uden at spoile for meget kan vi afsløre, at Erna lader følelserne løbe af med sig.

Det er blottende at være skuespiller, men det kan være mindst lige som intimt at skulle græde foran en medspiller som at skulle have tøjet af, siger Trine Dyrholm. Foto: Nikolai Linares

Men hvordan er det at skulle filme hede scener med sin private ven?

»Det var så nemt. Det er virkelig easy peasy med Anders. Vi kender hinanden så utroligt godt og er nærmest som søskende,« siger Trine Dyrholm.

Bliver det slet ikke akavet?

»Nej, ikke med ham. Men vi skulle heller ikke lave de vilde ting. Havde vi skullet lave 'Dronningen' (hvor både den mandlige og den kvindelige hovedrolle var nøgne, red.), kan det godt være.«

Det er ikke første gang, at Trine Dyrholm og Anders W. Berthelsen står over for hinanden professionelt. De spillede begge med i tv-serien 'Taxa' fra 1997, og i filmen 'Dansen' fra 2008 var de også i romantisk infight.

»Èn ting er, når man skal have tøjet af, men mange andre scener er lige så akavede. Det er for eksempel blottende, når man skal ind og grave i følelser. Nogle gange kan det at skulle være så intime med hinanden pludselig blive meget privat.«

Før i tiden kunne der bare stå i manuskriptet: 'De har sex' og så måtte skuespillerne selv finde ud af det Trine Dyrholm

Efter 31 år i branchen er Trine Dyrholm blevet temmelig hårdfør.

»Jeg har en lidt hardcore tilgang til mit eget instrument. Når jeg arbejder, er min private grænse tilsidesat. Det er nemmere for mig at operere i, for så er det ligesom ikke min krop,« siger hun.

Inden hun spiller en intim scene, har hun ikke kun brug for at vide, hvad karakteren gør, men også hvorfor hun gør det, og hvad publikum skal lære om hende gennem scenen.

»Er det for eksempel noget, der foregår i hemmelighed? Eller er det noget, som den ene synes er vildt fedt, men som den anden ikke synes om? Glemmer man at behandle de scener som en hvilken som helst anden scene, kan det blive akavet.«

Vennerne Anders W. Berthelsen og Trine Dyrholm på vej til prisoverrækkelse sammen med Sofie Gråbøl og Christina Pind. Året er 1994. Foto: JØRGEN JESSEN

Heldigvis er manuskriptforfattere og instruktørere blevet bedre til at tage ansvar for de intime scener.

»Før i tiden havde man ofte berøringsangst over for sexscener. Så kunne der bare stå i manuskriptet: 'De har sex', og så måtte skuespillerne selv finde ud af det.«

»Så blev det pludselig meget privat. For så tror folk, at det er sådan, jeg har sex,« siger Trine Dyrholm.